ВСУ уничтожили дронами несколько минометов, БТР и живую силу оккупантов – видео

Военные Вооруженных сил Украины с помощью FPV-дронов ликвидировали технику и живую силу оккупантов.
Украинские защитники продолжают ликвидировать оккупантов РФ
По данным Сухопутных войск, украинскими военными из FPV дронов были уничтожены 1 миномет 120мм, 1 миномет 82мм "Васильок" 1 рапира 100мм и 1 БТР 82.
Кроме этого, было ликвидировано около 20 человек личного состава.
Что известно о потерях РФ в войне против Украины
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, в течение 30 декабря украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 359230 военных.
В том числе в течение суток на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 486 террористов и уничтожили 83 единицы техники врага.
Также за прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 3 зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили 3 зенитных ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.
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