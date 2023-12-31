ВСУ уничтожили дронами несколько минометов, БТР и живую силу оккупантов – видео

Военные Вооруженных сил Украины с помощью FPV-дронов ликвидировали технику и живую силу оккупантов.

Украинские защитники продолжают ликвидировать оккупантов РФ

По данным Сухопутных войск, украинскими военными из FPV дронов были уничтожены 1 миномет 120мм, 1 миномет 82мм "Васильок" 1 рапира 100мм и 1 БТР 82.

Кроме этого, было ликвидировано около 20 человек личного состава.

Что известно о потерях РФ в войне против Украины

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, в течение 30 декабря украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 359230 военных.

В том числе в течение суток на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 486 террористов и уничтожили 83 единицы техники врага.

Также за прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 3 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 зенитных ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.