Бойцы ВСУ уничтожили 2 российских БТР-82 вместе с десантом — видео

Экипаж бронемашины пехоты Bradley Сил обороны Украины из состава 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировал два российских бронетранспортера вместе с десантниками.
Воины ВСУ разбили два российских бронетранспортера вместе с экипажами
Об этом сообщила пресс-служба 47-й бригады в Facebook.
Эффектным уничтожением оккупантов отличились бойцы 2 механизированного батальона.
Еще раз демонстрируем, что только современные технологии и умелое применение американской техники — это существенное преимущество на поле боя.
Bradley на службе ВСУ
Украинская армия получила от США первые бронемашины Bradley в начале 2023 года.
ВСУ предоставили Bradley в модификации M2A2 ODS-S, вооруженные 25-мм пушкой M242 Bushmaster, спаренным пулеметом M240C калибра 7,62 мм и противотанковым ракетным комплексом TOW.
В начале мая США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который среди прочего вошли дополнительные бронемашины Bradley.
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