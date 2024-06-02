Бойцы ВСУ уничтожили 2 российских БТР-82 вместе с десантом — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ВСУ уничтожили 2 российских БТР-82 вместе с десантом — видео

БТР
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Источник:  47 ОМБр

Экипаж бронемашины пехоты Bradley Сил обороны Украины из состава 47-й отдельной механизированной бригады ликвидировал два российских бронетранспортера вместе с десантниками.

Воины ВСУ разбили два российских бронетранспортера вместе с экипажами

Об этом сообщила пресс-служба 47-й бригады в Facebook.

Аэроразведчики обнаружили, как вражеская техника с десантом выдвигается в зону ответственности отдельной механизированной бригады. Оперативно экипаж "Тихого" уехал на огневую позицию. Дождавшись благоприятных условий, а именно момента, когда враг выехал на открытую местность, пушка "Бушмастер" остановила технику и ликвидировала российских террористов, рассказали в 47-й бригаде.

Эффектным уничтожением оккупантов отличились бойцы 2 механизированного батальона.

Еще раз демонстрируем, что только современные технологии и умелое применение американской техники — это существенное преимущество на поле боя.

Bradley на службе ВСУ

Украинская армия получила от США первые бронемашины Bradley в начале 2023 года.

ВСУ предоставили Bradley в модификации M2A2 ODS-S, вооруженные 25-мм пушкой M242 Bushmaster, спаренным пулеметом M240C калибра 7,62 мм и противотанковым ракетным комплексом TOW.

В начале мая США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который среди прочего вошли дополнительные бронемашины Bradley.

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