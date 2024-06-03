ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 47 артсистем и 14 танков

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 511 130 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7779 (+14) ед;
боевых бронированных машин — 15002 (+22) ед;
артиллерийских систем — 13280 (+47) ед;
РСЗО — 1090 (+1) ед;
средства ПВО — 824 (+3) ед;
самолетов — 357 ед.;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10739 (+40) ед;
крылатых ракет — 2268 ед;
кораблей/катеров — 27 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18159 (+67) ед;
специальной техники — 2199 (+4) ед.
Что в Британии говорят о потерях армии РФ в войне против Украины
В ответ на заявления недавно назначенного главой минобороны страны-агрессорки Андрея Белоусова о якобы "минимальных человеческих потерях" в развязанной Кремлем преступной войне против Украины Нараян отметил, что за 825 дней войны оккупационная армия РФ потеряла более 465 военных убитыми и ранеными.
По его убеждению, лучшим способом минимизировать потери в войне против Украины для оккупационной армии РФ было бы прекращение боевых действий и вывод оккупационного контингента и военной техники с захваченных украинских территорий.
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