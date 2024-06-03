ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 47 артсистем и 14 танков

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 7779 (+14) ед;

боевых бронированных машин — 15002 (+22) ед;

артиллерийских систем — 13280 (+47) ед;

РСЗО — 1090 (+1) ед;

средства ПВО — 824 (+3) ед;

самолетов — 357 ед.;

вертолетов — 326 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 10739 (+40) ед;

крылатых ракет — 2268 ед;

кораблей/катеров — 27 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 18159 (+67) ед;

специальной техники — 2199 (+4) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Что в Британии говорят о потерях армии РФ в войне против Украины

В ответ на заявления недавно назначенного главой минобороны страны-агрессорки Андрея Белоусова о якобы "минимальных человеческих потерях" в развязанной Кремлем преступной войне против Украины Нараян отметил, что за 825 дней войны оккупационная армия РФ потеряла более 465 военных убитыми и ранеными.

С января по апрель 2024 года ежедневные потери России в Украине — количество убитых и раненых — составляли 980 человек. По майским оценкам, это число превышает 1 тыс. в день. Это около 30 тыс. в месяц. Это самый высокий показатель с начала этой войны, — подчеркнул британский дипломат. Поделиться

По его убеждению, лучшим способом минимизировать потери в войне против Украины для оккупационной армии РФ было бы прекращение боевых действий и вывод оккупационного контингента и военной техники с захваченных украинских территорий.