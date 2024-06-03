По информации пресс-секретаря ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, украинские военные взяли в плен около 60 российских захватчиков преступной армии РФ в районе Волчанска на Харьковщине.

Что известно о взятии украинскими военными в плен десятков российских оккупантов под Волчанском

Волошин отметил, что около 60 российских окупантов были взяты в плен украинскими военными в воскресенье, 2 июня, в районе Волчанска.

Тогда же пресс-секретарь ОСУВ "Хортица" сообщил, что украинские военные контролируют около 70% территории Волчанска.

По его словам, в течение 3 июня в городе шли бои.

Также с начала суток не прекращались боевые действия в районе Липцев.

Силы обороны поразили три склада с боеприпасами, один состав горюче-смазочных материалов и 12 блиндажей российских оккупантов.

Что говорят в Генштабе по поводу ситуации на фронте

По информации Генштаба, количество боеприкосновений украинских военных с оккупационной армией РФ с начала суток возросло до 103.

В Харьковской области враг совершил 4 атаки. Продолжаются бои в районе Волчанска.

В районе Купянска враг 15 раз пытался прорвать оборону украинских военных. Сейчас продолжаются еще 2 боестолкновения.

В направлении Северска в Донецкой области враг предпринял 21 попытку атак. 10 боев продолжаются вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменского.

В направлении Покровска сейчас продолжаются 11 боев. В общей сложности враг провел 35 атак на этом направлении с начала суток.

Российские оккупанты в этом районе уже понесли потери почти у 290 человек убитыми и ранеными.

Уничтожены четыре боевых бронированных машины, четыре артсистемы и шесть единиц автомобильной техники. Повреждены две ББМ, одна артсистема и одна единица автотранспортной техники, — сообщают в Генштабе. Поделиться

Кроме того, враг начал активнее действовать на Ореховском направлении, в частности, в районе Малой Токмачки. Враг атаковал здесь в течение дня семь раз.