ВСУ взяли в плен десятки военных РФ в районе Волчанска
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ взяли в плен десятки военных РФ в районе Волчанска

Военные ВСУ
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Источник:  ЛИГА.net

По информации пресс-секретаря ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, украинские военные взяли в плен около 60 российских захватчиков преступной армии РФ в районе Волчанска на Харьковщине.

Главные тезисы

  • Украинские военные взяли в плен около 60 российских захватчиков в районе Волчанска на Харьковщине.
  • Была проведена спецоперация, в результате которой около 70% территории Волчанска контролируют украинские военные.
  • С начала суток произошло 103 боестолкновения с оккупационной армией РФ, в том числе на Харьковщине и в Донецкой области.
  • Российские оккупанты уже понесли потери почти в 290 человек, а также была уничтожена техника и бронетехника.
  • Ситуация на фронте напряженная, активизация врага на Ореховском направлении.

Что известно о взятии украинскими военными в плен десятков российских оккупантов под Волчанском

Волошин отметил, что около 60 российских окупантов были взяты в плен украинскими военными в воскресенье, 2 июня, в районе Волчанска.

Тогда же пресс-секретарь ОСУВ "Хортица" сообщил, что украинские военные контролируют около 70% территории Волчанска.

По его словам, в течение 3 июня в городе шли бои.

Также с начала суток не прекращались боевые действия в районе Липцев.

Силы обороны поразили три склада с боеприпасами, один состав горюче-смазочных материалов и 12 блиндажей российских оккупантов.

Что говорят в Генштабе по поводу ситуации на фронте

По информации Генштаба, количество боеприкосновений украинских военных с оккупационной армией РФ с начала суток возросло до 103.

В Харьковской области враг совершил 4 атаки. Продолжаются бои в районе Волчанска.

В районе Купянска враг 15 раз пытался прорвать оборону украинских военных. Сейчас продолжаются еще 2 боестолкновения.

В направлении Северска в Донецкой области враг предпринял 21 попытку атак. 10 боев продолжаются вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменского.

В направлении Покровска сейчас продолжаются 11 боев. В общей сложности враг провел 35 атак на этом направлении с начала суток.

Российские оккупанты в этом районе уже понесли потери почти у 290 человек убитыми и ранеными.

Уничтожены четыре боевых бронированных машины, четыре артсистемы и шесть единиц автомобильной техники. Повреждены две ББМ, одна артсистема и одна единица автотранспортной техники, — сообщают в Генштабе.

Кроме того, враг начал активнее действовать на Ореховском направлении, в частности, в районе Малой Токмачки. Враг атаковал здесь в течение дня семь раз.

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