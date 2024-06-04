В ВСУ официально показали обновленный ЗРК "Оса" — видео

В ВСУ опубликовали официальное видео с демонстрацией зенитного ракетного комплекса "Оса", оснащенного новыми ракетами. Он успешно уничтожает, в частности, вражеские беспилотники.

ВСУ показали обновленный ЗРК "Оса"

Отметим, что ролик принадлежит 1129 зенитному ракетному Белоцерковскому полку. Его распространило Оперативное командование "Север".

На видео показано, как комплекс "Оса" успешно уничтожает вражеский разведывательный беспилотник с помощью штатной ракеты 9М33, использующей радиокомандную систему наведения.

Однако более значимо присутствие на другой стороне пусковой установки ракеты "воздух — воздух" Р-73. Это первое официальное видео, где видна ракета Р-73 на ЗРК "Оса", хотя неофициальные фото такого сочетания давно циркулируют в сети.

Р-73 перспективна для зенитных систем, поскольку имеет дальность поражения целей до 12 километров, что превышает возможности 9М33 — 10 километров.

Какие характеристики ЗРК "Оса"

Кроме того, Р-73:

легче — 105 килограммов против 128 килограммов;

имеет более мощную боевую часть — 15 килограммов против 8 килограммов.

Основное отличие между этими ракетами заключается в системе наведения:

9М33 управляется радиокомандно;

Р-73 имеет инфракрасную головку самонаведения.

В общем это делает 9М33 более эффективной против дронов, а Р-73 лучше подходит для борьбы с крылатыми ракетами и другими целями.

Р-73 также интегрирована в морские дроны Magura V5, что превратило их в первые морские беспилотные ЗРК. Компактные размеры ракеты и возможности головки самонаведения МК-80 с полем зрения 75 градусов делают это решение логичным.

Морские дроны используют тепловизионные камеры для обнаружения целей, но операторы должны сориентировать ракету на цель и дождаться ее захвата головкой самонаведения. Аналогичный процесс происходит и при запуске Р-73 из ЗРК "Оса".

Интеграция Р-73 на ЗРК "Оса" похожа на процесс интеграции ракеты AIM-9 с инфракрасной головкой самонаведения. Следует отметить, что США официально сообщили о передаче AIM-9M в ВСУ для проекта FrankenSAM, расширяющего возможности украинского ПВО.