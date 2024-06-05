Стать оператором БПЛА можно без гражданского опыта

Набор граждан, желающих служить операторами БПЛА, пройдет через Центры рекрутинга украинской армии.

Стать оператором может любой возраст от 18 лет даже без подобного гражданского опыта.

Достаточно обратиться в один из центров рекрутинга, где помогут заполнить заявку и окажут сопровождение всего процесса. Прийти и попробовать себя можно с повесткой об уточнении данных.

По словам уполномоченного представителя Минобороны по рекрутингу Алексея Бежевца, сначала человек проходит курсы онлайн.

Если результат положителен, переходит на другой этап. Здесь она уже непосредственно общается со специалистами Victory Drones, берет на себя обязательство после учебы попасть в Вооруженные силы и заниматься собственно своей профессиональной деятельностью.

Затем человек учится управлять БПЛА на полигонах и оформляется по контракту. В рекрутинговых центрах рекрутеры доносят эту информацию, после чего помогают на всех этапах кандидату.

Обучение будущих операторов БПЛА будет бесплатным и продлится месяц

Проект Victory Drones будет проводить профессиональное многоэтапное бесплатное обучение как онлайн, так и оффлайн, которое в среднем будет занимать месяц.

На последнем этапе обучения кандидат начинает процесс оформления для прохождения воинской службы по контракту в избранной воинской части и направляется на прохождение базовой общевойсковой подготовки.

Затем военнослужащий официально подтверждает свои навыки оператора БПЛА, получает соответствующий сертификат и направляется для прохождения службы в избранную воинскую часть по своей специальности.