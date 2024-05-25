БПЛА спасают Украину на фронте в условиях задержки помощи от партнеров
Категория
Украина
Дата публикации

БПЛА спасают Украину на фронте в условиях задержки помощи от партнеров

Военный ВСУ
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Источник:  The New York Times

Беспилотники спасают украинских военных на передовой в условиях постоянного промедления западных партнеров с оказанием помощи.

Как БПЛА стали спасительным кругом для украинских военных

В материале издания отмечается, что оккупационная армия РФ сохраняет преимущество по количеству артиллерийских боеприпасов и артсистем, а также по количеству личного состава.

Однако журналисты издания ознакомились с работой подразделения БПЛА под руководством 33-летнего старшего лейтенанта Юрия Федоренко, известного по позывному "Ахиллу".

Уже несколько месяцев группы БпЛА под руководством Федоренко входят в состав 92-й десантно-штурмовой бригады, компенсировавшей слабые места украинской обороны в районе Временного Яра.

Команды работают день и ночь, атакуя российскую бронетехнику, сбрасывая взрывчатку на российские позиции и используя свои беспилотники, чтобы переправлять поставки украинским солдатам вдоль линии фронта, говорится в материале издания.

Федоренко подчеркнул, что при отсутствии поддержки дронов Украина уже проиграла бы, а оккупационная армия РФ добралась бы до Киева.

Военный с гордостью показал журналистам свои мастерские, где инженеры дорабатывают и тестируют дроны.

Вместе с тем он выразил гнев и разочарование по поводу нарушенных обещаний западных союзников и потерь, которые, по его словам, Украина понесла в результате.

У нас абсолютно абсурдная ситуация. Представьте боксерский поединок, где есть равные боксеры, но один из них может ударить один раз, а его соперник — 10 раз. Это абсолютный театр абсурда, — объясняет Федоренко, комментируя многомесячную задержку помощи Украине со стороны США.

Военный подчеркнул, что боевые действия на востоке Украины вышли на пик своей жестокости.

Украина вынуждена уступать территории из-за нехватки боеприпасов

После того как у украинских военных начались проблемы с артиллерийскими боеприпасами, они начали постоянно терять позиции.

Зимой украинцам удалось предотвратить большой прорыв россиян, но в конце февраля россияне начали тотальное наступление на Временный Яр. С помощью своих разведывательных беспилотников он видел, как русские солдаты скапливались.

По словам "Ахилла", россияне шли шаг за шагом, занимая одну позицию за другой.

Это произошло после того, как у нас не хватало боеприпасов, а нашей артиллерии не из чего было стрелять, — подчеркнул Федоренко.

Он добавил, что украинская артиллерия выпускала не больше двух снарядов в день, а имела бы не менее 30.

В середине апреля, по словам "Ахилла", россияне совершили очередной штурм в сторону Временного Яра с 30 танками и бронетехникой.

ВСУ смогли подбить по меньшей мере 22 машины, но за неимением артиллерии большинство ударов наносили группы беспилотников.

Это были не только дроны-камикадзе, но и дроны, сбрасывавшие мины на пути российской бронетехники.

Некоторые машины также были поражены украинской пехотой из противотанкового оружия.

Все, что мы можем сделать сейчас, имея у нас беспилотники, это замедлить их продвижение, — предупреждает военный.

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