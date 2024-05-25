Беспилотники спасают украинских военных на передовой в условиях постоянного промедления западных партнеров с оказанием помощи.
Как БПЛА стали спасительным кругом для украинских военных
В материале издания отмечается, что оккупационная армия РФ сохраняет преимущество по количеству артиллерийских боеприпасов и артсистем, а также по количеству личного состава.
Однако журналисты издания ознакомились с работой подразделения БПЛА под руководством 33-летнего старшего лейтенанта Юрия Федоренко, известного по позывному "Ахиллу".
Уже несколько месяцев группы БпЛА под руководством Федоренко входят в состав 92-й десантно-штурмовой бригады, компенсировавшей слабые места украинской обороны в районе Временного Яра.
Федоренко подчеркнул, что при отсутствии поддержки дронов Украина уже проиграла бы, а оккупационная армия РФ добралась бы до Киева.
Военный с гордостью показал журналистам свои мастерские, где инженеры дорабатывают и тестируют дроны.
Вместе с тем он выразил гнев и разочарование по поводу нарушенных обещаний западных союзников и потерь, которые, по его словам, Украина понесла в результате.
Военный подчеркнул, что боевые действия на востоке Украины вышли на пик своей жестокости.
Украина вынуждена уступать территории из-за нехватки боеприпасов
После того как у украинских военных начались проблемы с артиллерийскими боеприпасами, они начали постоянно терять позиции.
Зимой украинцам удалось предотвратить большой прорыв россиян, но в конце февраля россияне начали тотальное наступление на Временный Яр. С помощью своих разведывательных беспилотников он видел, как русские солдаты скапливались.
По словам "Ахилла", россияне шли шаг за шагом, занимая одну позицию за другой.
Он добавил, что украинская артиллерия выпускала не больше двух снарядов в день, а имела бы не менее 30.
В середине апреля, по словам "Ахилла", россияне совершили очередной штурм в сторону Временного Яра с 30 танками и бронетехникой.
ВСУ смогли подбить по меньшей мере 22 машины, но за неимением артиллерии большинство ударов наносили группы беспилотников.
Это были не только дроны-камикадзе, но и дроны, сбрасывавшие мины на пути российской бронетехники.
Некоторые машины также были поражены украинской пехотой из противотанкового оружия.
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