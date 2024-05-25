Безпілотники рятують українських військових на передовій в умовах постійного зволікання західних партнерів із наданням допомоги.

Як БпЛА стали рятівним колом для українських військових

У матеріалі видання зазначається, що окупаційна армія РФ зберігає перевагу за кількістю артилерійських боєприпасів та артсистем, а також за кількістю особового складу.

Однак журналісти видання ознайомились із роботою підрозділу БпЛА під керівництвом 33-річного старшого лейтенанта Юрія Федоренка, відомого за позивним "Ахілл".

Вже кілька місяців групи БпЛА під керівництвом Федоренка входять до складу 92-ї десантно-штурмової бригади, які компенсували слабкі місця української оборони в районі Часового Яру.

Команди працюють день і ніч, атакуючи російську бронетехніку, скидаючи вибухівку на російські позиції та використовуючи свої безпілотники, щоб переправляти постачання українським солдатам уздовж лінії фронту, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Федоренко наголосив, що за відсутності підтримки дронів Україна вже б програла, а окупаційна армія РФ дісталась б до Києва.

Військовий із гордістю показав журналістам свої майстерні, де інженери доробляють та тестують дрони.

Разом з тим він висловив гнів і розчарування з приводу порушених обіцянок західних союзників і втрат, яких, за його словами, Україна зазнала в результаті.

Ми маємо абсолютно абсурдну ситуацію. Уявіть собі боксерський поєдинок, де є рівні боксери, але один з них може вдарити один раз, а його суперник — 10 разів. Це абсолютний театр абсурду, — пояснює Федоренко, коментуючи багатомісячну затримку допомоги Україні з боку США. Поширити

Військовий підкреслив, що бойові дії на сході України вийшли на пік своєї жорстокості.

Україна змушена поступатись територіями через брак боєприпасів

Після того, як в українських військових почались проблеми із артилерійськими боєприпасами, вони почали постійно втрачати позиції.

Взимку українцям вдалося запобігти великому прориву росіян, але наприкінці лютого росіяни почали тотальний наступ на Часів Яр. За допомогою своїх розвідувальних безпілотників він бачив, як російські солдати скупчувалися.

За словами "Ахілла", росіяни йшли крок за кроком, займаючи одну позицію за іншою.

Це сталося після того, як у нас не вистачало боєприпасів, а нашій артилерії не було з чого стріляти, — наголосив Федоренко. Поширити

Він додав, що українська артилерія випускала не більше двох снарядів на день, а мала б — не менше 30.

У середині квітня, за словами "Ахілла", росіяни здійснили черговий штурм у бік Часового Яру з 30 танками та бронетехнікою.

ЗСУ змогли підбити щонайменше 22 машини, але через брак артилерії більшість ударів завдавали групи безпілотників.

Це були не тільки дрони-камікадзе, але й дрони, які скидали міни на шляху російської бронетехніки.

Деякі машини також були вражені українською піхотою з протитанкової зброї.