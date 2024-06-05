Стати оператором БПЛА можна без цивільного досвіду

Набір громадян, які бажають служити операторами БПЛА, відбуватиметься через Центри рекрутингу української армії.

Стати оператором може будь-хто віком від 18 років навіть без схожого цивільного досвіду.

Достатньо звернутися в один із центрів рекрутингу, де допоможуть заповнити заявку і нададуть супровід всього процесу. Прийти та спробувати себе можна вже з повісткою про уточнення даних.

За словами уповноваженого представника Міноборони з питань рекрутингу Олексія Бежевця, спочатку людина проходить курси онлайн.

Якщо результат позитивний, переходить на інший етап. Тут вона вже безпосереднього спілкується з фахівцями Victory Drones, бере на себе зобов’язання після навчання потрапити в Збройні сили і займатися, власне, своєю професійною діяльністю.

Потім людина вчиться керувати БПЛА на полігонах та оформлюється на контракт. В рекрутингових центрах рекрутери доносять цю інформацію, після чого допомагають на всіх етапах кандидату.

Навчання майбутніх операторів БПЛА буде безкоштовним та триватиме місяць

Проєкт Victory Drones буде проводити фахове багатоетапне безкоштовне навчання як онлайн, так і оффлайн, яке в середньому займатиме місяць.

На останньому етапі навчання кандидат розпочинає процес оформлення для проходження військової служби за контрактом у обраній військовій частині та направляється на проходження базової загальновійськової підготовки.

Потім військовослужбовець офіційно підтверджує свої навички оператора БПЛА, отримує відповідний сертифікат та направляється для проходження служби до обраної військової частини за своїм фахом.