Українські військові пробують реалізацію нових підходів з рекрутингу до лав ЗСУ для поповнення виснажених підрозділів на передовій.

Що відомо про нові підходи ЗСУ з рекрутингу новобранців до складу Збройних сил

За інформацією журналістів видання, підрозділи ЗСУ все частіше розміщують рекламу на білбордах, а також використовують для розміщення реклами той же Instagram.

Не чекайте, поки ворог прийде до вашого дому. Знищуйте ворога разом з нами, — цитують автори матеріалу рекламний допис батальйону "Вовки Да Вінчі”. Поширити

Зазначається, що кампанія з рекрутингу є частиною зусиль з поповнення новобранцями виснажених українських підрозділів на передовій.

Наразі ЗСУ потрібні свіжі сили для утримування лінії фронту на сході України, де зараз продовжується обмежене просування окупаційної армії РФ.

У лютому цього року президент Володимир Зеленський заявив, що втрати ЗСУ від початку розв’язаної Росією злочинної війни складають 31 тис військових загиблими.

Однак аналітики та українські посадовці на умовах анонімності зазначають, що це занижена оцінка.

Зокрема, українські військові на передовій повідомляють про гостру нестачу особового складу.

Велика кількість підрозділів Сил оборони на передовій залишаються вкрай виснаженими.

Українська влада змінює закони та правила мобілізації та закликає українських чоловіків за кордоном повернутись і стати на захист держави.

Військові підрозділи, особливо добровольчі, навперебій залучають тих, хто готовий приєднатися до бою, але побоюється, що має недостатню підготовку, немотивованих товаришів і погане командування.

Що відомо про методи рекрутингу до одного з найвідоміших підрозділів ЗСУ

Є багато людей, які хочуть воювати, але хочуть обрати свій підрозділ, свого командира, — пояснює командир "Вовків Да Вінчі" ейтенант Сергій Філімонов. Поширити

Зазначається, що це один з найбільш відомих підрозділів української армії.

Свою назву він отримав від свого першого лідера Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, який покинув художню школу та пішов воювати проти вторгнення Росії на схід України у 2014 році, будучи ще підлітком.

"Да Вінчі" загинув під час бойових дій у Бахмуті у березні 2023 року.

На його похоронах були присутні президент України та топ-командувачі української армії.

У батальйоні, що входить до складу 59-ї ОМСБр ЗСУ, є актори, футбольні ультрас та командир роти, який раніше був лікарем-педіатром.

Ветеран британської армії, який приєднався до них добровольцем, назвав Філімонова найкращим командиром, під керівництвом якого він служив.

Батальйон має 50 тис підписників в Instagram. Там підрозділ продає брендовані товари та публікує мотиваційні відео та фото з патріотичними гаслами.

Підрозділ отримав 1 тис заявок на вступ, що набагато більше, ніж йому потрібно для повного укомплектування.

Такий підхід контрастує з зусиллями держави змусити багатьох приєднатися до війська.

Нові члени "Вовків Да Вінчі" сказали, що приєдналися до підрозділу, тому що хотіли битися разом з іншими добровольцями.

Нікого не привезли сюди силою. Тут усі говорять на рівних. Це люди, які хочуть воювати за нашу країну, — запевняє колишній менеджер з маркетингу європейської компанії 29-річний Дмитро Жарченко. Поширити

Жарченко мав надмірну вагу та проблеми зі здоров’ям, такі як мігрень, які заважали йому служити, але він вирішив їх, змінивши дієту.

Через це він отримав позивний "Веган".

Богдан Геращенко, 33-річний програміст з Харкова, прийшов до київського ректутингового пункту, щоб подати заявку на приєднання.

Він сказав, що слухав онлайн інтерв’ю з членами "Вовків" і був вражений їхньою відданістю, навичками та лідерством.

Новобранців відправляють на п’ятиденний курс навчання на базу підрозділу в центральній Україні.

Вони проходять стрілецьку та медичну підготовку, а також теорію та уроки з військової історії України в наметі, прикрашеному фотографіями колишніх українських полководців, які чинили опір Москві за радянських часів.

Потім майже всі новобранців підписують службові документи та проходять формальне навчання.