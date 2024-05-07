Украинские военные пробуют реализацию новых подходов по рекрутингу в ряды ВСУ для пополнения истощенных подразделений на передовой.
Что известно о новых подходах ВСУ по рекрутингу новобранцев в состав Вооруженных сил
По информации журналистов издания, подразделения ВСУ все чаще размещают рекламу на билбордах, а также используют для размещения рекламы тот же Instagram.
Отмечается, что кампания по рекрутингу является частью усилий по пополнению новобранцами истощенных украинских подразделений на передовой.
В настоящее время ВСУ требуются свежие силы для удержания линии фронта на востоке Украины, где сейчас продолжается ограниченное продвижение оккупационной армии РФ.
В феврале этого года президент Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ с начала развязанной Россией преступной войны составляют 31 тыс. военных погибшими.
Однако аналитики и украинские чиновники на условиях анонимности отмечают, что это заниженная оценка.
В частности, украинские военные на передовой сообщают об острой нехватке личного состава.
Большое количество подразделений сил обороны на передовой остаются крайне истощенными.
Украинские власти меняют законы и правила мобилизации и призывают украинских мужчин за границей вернуться и стать в защиту государства.
Военные подразделения, особенно добровольческие, наперебой привлекают тех, кто готов присоединиться к бою, но опасается, что имеет недостаточную подготовку, немотивированных товарищей и плохое командование.
Что известно о методах рекрутинга в одно из самых известных подразделений ВСУ
Это один из наиболее известных подразделений украинской армии.
Свое название он получил от своего первого лидера Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла, покинувшего художественную школу и пошедшего воевать против вторжения России на восток Украины в 2014 году, будучи еще подростком.
"Да Винчи" погиб во время боевых действий в Бахмуте в марте 2023 года.
На его похоронах присутствовали президент Украины и топ-командующие украинской армией.
В батальоне, входящем в состав 59-й ОМСБр ВСУ, есть актеры, футбольные ультрас и командир роты, ранее бывший врачом-педиатром.
Ветеран британской армии, присоединившийся к ним добровольцем, назвал Филимонова лучшим командиром, под руководством которого он служил.
Батальон имеет 50 тыс подписчиков в Instagram. Там подразделение продает брендированные товары и публикует мотивационные видео и фото с патриотическими лозунгами.
Подразделение получило 1 тыс заявок на вступление, что гораздо больше, чем ему нужно для полного укомплектования.
Такой подход контрастирует с усилиями государства заставить многих присоединиться к армии.
Новые члены "Волков Да Винчи" сказали, что присоединились к подразделению, потому что хотели сразиться вместе с другими добровольцами.
У Жарченко был избыточный вес и проблемы со здоровьем, такие как мигрень, которые мешали ему служить, но он решил их, изменив диету.
Поэтому он получил позывной "Веган".
Богдан Геращенко, 33-летний программист из Харькова, пришел в киевский ректутинговый пункт, чтобы подать заявку на присоединение.
Он сказал, что слушал онлайн интервью с членами "Волков" и был поражен их преданностью, навыками и лидерством.
Новобранцев отправляют на пятидневный курс обучения на базу подразделения центральной Украины.
Они проходят стрелковую и медицинскую подготовку, а также теорию и уроки по военной истории Украины в палатке, украшенной фотографиями бывших украинских полководцев, сопротивлявшихся Москве в советское время.
Затем почти все новобранцы подписывают служебные документы и проходят формальное обучение.
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