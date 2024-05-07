Украинские военные пробуют реализацию новых подходов по рекрутингу в ряды ВСУ для пополнения истощенных подразделений на передовой.

Что известно о новых подходах ВСУ по рекрутингу новобранцев в состав Вооруженных сил

По информации журналистов издания, подразделения ВСУ все чаще размещают рекламу на билбордах, а также используют для размещения рекламы тот же Instagram.

Не ждите, пока враг придет в ваш дом. Уничтожайте врага вместе с нами, — цитируют авторы материала рекламное сообщение батальона "Волки Да Винчи". Поделиться

Отмечается, что кампания по рекрутингу является частью усилий по пополнению новобранцами истощенных украинских подразделений на передовой.

В настоящее время ВСУ требуются свежие силы для удержания линии фронта на востоке Украины, где сейчас продолжается ограниченное продвижение оккупационной армии РФ.

В феврале этого года президент Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ с начала развязанной Россией преступной войны составляют 31 тыс. военных погибшими.

Однако аналитики и украинские чиновники на условиях анонимности отмечают, что это заниженная оценка.

В частности, украинские военные на передовой сообщают об острой нехватке личного состава.

Большое количество подразделений сил обороны на передовой остаются крайне истощенными.

Украинские власти меняют законы и правила мобилизации и призывают украинских мужчин за границей вернуться и стать в защиту государства.

Военные подразделения, особенно добровольческие, наперебой привлекают тех, кто готов присоединиться к бою, но опасается, что имеет недостаточную подготовку, немотивированных товарищей и плохое командование.

Что известно о методах рекрутинга в одно из самых известных подразделений ВСУ

Есть много людей, которые хотят воевать, но хотят выбрать свое подразделение, своего командира, — объясняет командир "Волков Да Винчи" эйтенант Сергей Филимонов. Поделиться

Это один из наиболее известных подразделений украинской армии.

Свое название он получил от своего первого лидера Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла, покинувшего художественную школу и пошедшего воевать против вторжения России на восток Украины в 2014 году, будучи еще подростком.

"Да Винчи" погиб во время боевых действий в Бахмуте в марте 2023 года.

На его похоронах присутствовали президент Украины и топ-командующие украинской армией.

В батальоне, входящем в состав 59-й ОМСБр ВСУ, есть актеры, футбольные ультрас и командир роты, ранее бывший врачом-педиатром.

Ветеран британской армии, присоединившийся к ним добровольцем, назвал Филимонова лучшим командиром, под руководством которого он служил.

Батальон имеет 50 тыс подписчиков в Instagram. Там подразделение продает брендированные товары и публикует мотивационные видео и фото с патриотическими лозунгами.

Подразделение получило 1 тыс заявок на вступление, что гораздо больше, чем ему нужно для полного укомплектования.

Такой подход контрастирует с усилиями государства заставить многих присоединиться к армии.

Новые члены "Волков Да Винчи" сказали, что присоединились к подразделению, потому что хотели сразиться вместе с другими добровольцами.

Никого не привезли сюда силой. Здесь все говорят на равных. Это люди, которые хотят воевать за нашу страну, — уверяет бывший менеджер по маркетингу европейской компании 29-летний Дмитрий Жарченко. Поделиться

У Жарченко был избыточный вес и проблемы со здоровьем, такие как мигрень, которые мешали ему служить, но он решил их, изменив диету.

Поэтому он получил позывной "Веган".

Богдан Геращенко, 33-летний программист из Харькова, пришел в киевский ректутинговый пункт, чтобы подать заявку на присоединение.

Он сказал, что слушал онлайн интервью с членами "Волков" и был поражен их преданностью, навыками и лидерством.

Новобранцев отправляют на пятидневный курс обучения на базу подразделения центральной Украины.

Они проходят стрелковую и медицинскую подготовку, а также теорию и уроки по военной истории Украины в палатке, украшенной фотографиями бывших украинских полководцев, сопротивлявшихся Москве в советское время.

Затем почти все новобранцы подписывают служебные документы и проходят формальное обучение.