В США первая группа украинских пилотов завершила обучение на F-16
Категория
Украина
Дата публикации

В США первая группа украинских пилотов завершила обучение на F-16

F-16
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Источник:  Politico

Первая группа украинских пилотов закончила обучение на истребителях F-16 на военной базе в американском штате Аризона.

Что известно об обучении украинских пилотов на F-16

Украинские пилоты прошли обучение на 162-й авиабазе Национальной гвардии в Тусоне. Сколько точно из них уже закончили курс подготовки — спикера не сказала из-за «осторожности по их безопасности».

В настоящее время летчики Военно-воздушных сил Украины направляются в Европу для дополнительного обучения.

Украинские военные пилоты и техники уже проходят обучение в США, Британии, Франции, Дании и Румынии. Ожидается, что у Украины будут первые шесть истребителей F-16 и 12 подготовленных пилотов уже летом 2024 года.

Всего Украина получит более 60 F-16 от Норвегии, Дании, Нидерландов и Бельгии.

F-16 могут облегчить жизнь ВСУ

Эксперты обращают внимание на то, что F-16 способен летать со скоростью более 2 М (около 1500 миль/час) и работать на высоте до 50 тыс. футов.

Также западный истребитель может похвастаться боевым радиусом примерно 340 миль с внутренним запасом топлива и перегонной дальностью более 2 тыс. миль с внешними баками.

Кроме того, эти самолеты оснащены модернизированными радиолокационными станциями, например AN/APG-66. Они могут отслеживать цели как в воздухе, так и на земле на расстоянии более 60 миль.

Чтобы F-16 были эффективными, Украине необходимо создать и поддерживать разветвленную инфраструктуру поддержки и логистики, — заявил Newsweek полковник Морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.

Он также предупредил, что появление F-16 не приведет к немедленному изменению ситуации, однако ВСУ действительно будет легче вести боевые действия.

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