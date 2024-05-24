У США перша група українських пілотів завершила навчання на F-16

Перша група українських пілотів закінчила навчання на винищувачах F-16 на військовій базі в американському штаті Аризона.

Що відомо про навчання українських пілотів на F-16

Українські пілоти пройшли навчання на 162-й авіабазі Національної гвардії в Тусоні. Скільки точно з них уже закінчили курс підготовки — речниця не сказала через «обережність щодо їхньої безпеки».

Наразі льотчики Військово-повітряних сил України прямують до Європи для додаткового навчання.

Українські військові пілоти й техніки вже проходять навчання у США, Британії, Франції, Данії та Румунії. Очікується, що Україна матиме перші шість винищувачів F-16 і 12 підготовлених пілотів уже влітку 2024 року.

Усього Україна отримає понад 60 F-16 від Норвегії, Данії, Нідерландів та Бельгії.

F-16 можуть полегшити життя ЗСУ

Експерти звертають увагу на те, що F-16 здатен літати зі швидкістю понад 2 М (близько 1500 миль/год) і працювати на висоті до 50 тис футів.

Також західний винищувач може похизуватися бойовим радіусом приблизно 340 миль із внутрішнім запасом палива і перегінною дальністю понад 2 тис миль із зовнішніми баками.

Окрім того, ці літаки оснащені модернізованими радіолокаційними станціями, до прикладу AN/APG-66. Вони мають можливість відстежувати цілі як у повітрі, так і на землі на відстані понад 60 миль.

Для того, щоб F-16 були ефективними, Україні необхідно створити та підтримувати розгалужену інфраструктуру підтримки та логістики, — заявив Newsweek полковник Морської піхоти США у відставці Марк Канчіан. Поширити

Він також попередив, що поява F-16 не призведе до негайної зміни ситуації, однак ЗСУ дійсно буде легше вести бойові дії.