У США перша група українських пілотів завершила навчання на F-16

Перша група українських пілотів закінчила навчання на винищувачах F-16 на військовій базі в американському штаті Аризона.
Що відомо про навчання українських пілотів на F-16
Українські пілоти пройшли навчання на 162-й авіабазі Національної гвардії в Тусоні. Скільки точно з них уже закінчили курс підготовки — речниця не сказала через «обережність щодо їхньої безпеки».
Наразі льотчики Військово-повітряних сил України прямують до Європи для додаткового навчання.
Українські військові пілоти й техніки вже проходять навчання у США, Британії, Франції, Данії та Румунії. Очікується, що Україна матиме перші шість винищувачів F-16 і 12 підготовлених пілотів уже влітку 2024 року.
Усього Україна отримає понад 60 F-16 від Норвегії, Данії, Нідерландів та Бельгії.
F-16 можуть полегшити життя ЗСУ
Експерти звертають увагу на те, що F-16 здатен літати зі швидкістю понад 2 М (близько 1500 миль/год) і працювати на висоті до 50 тис футів.
Також західний винищувач може похизуватися бойовим радіусом приблизно 340 миль із внутрішнім запасом палива і перегінною дальністю понад 2 тис миль із зовнішніми баками.
Окрім того, ці літаки оснащені модернізованими радіолокаційними станціями, до прикладу AN/APG-66. Вони мають можливість відстежувати цілі як у повітрі, так і на землі на відстані понад 60 миль.
Він також попередив, що поява F-16 не призведе до негайної зміни ситуації, однак ЗСУ дійсно буде легше вести бойові дії.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-