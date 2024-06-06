Росія шантажує НАТО майбутніми військовими навчаннями у Карибському басейні
Категорія
Світ
Дата публікації

Росія шантажує НАТО майбутніми військовими навчаннями у Карибському басейні

РФ
Джерело:  CBS News

У США очікують, що Росія почне повітряні та військово-морські навчання у Карибському басейні найближчими тижнями.

Головні тези:

  • Росія планує провести військові навчання у Карибському басейні, що спричинило напругу в стосунках РФ з НАТО та США.
  • Військові маневри РФ на Кубі та у Венесуелі розглядаються як частина стратегії міжнародного військового позиціювання.
  • НАТО готується до військових навчань у Балтійському регіоні відповідно до останніх заяв Росії про перегляд кордонів.
  • Швеція вперше візьме участь у навчаннях як член НАТО, підсилюючи оборонну спроможність Альянсу в регіоні.
  • Литва залучить до навчань свої військові кораблі для спільних навчань з союзниками і підвищення ефективності оборони.

У США вважають військові навчання РФ відповіддю НАТО

Навчання за участю російських військових кораблів і дальніх бомбардувальників стануть першими одночасними повітряними і військово-морськими маневрами, які Росія проводить у Карибському басейні з 2019 року. Про це заявив неназваний американський чиновник.

США інтерпретують їх як відповідь на американську підтримку України та активізацію навчань США із союзниками по НАТО.

Однак, за словами чиновника, навчання були заплановані вже давно, і малоймовірно, що вони є відповіддю на нещодавнє часткове зняття президентом США Джо Байденом заборони на використання Україною наданої Вашингтоном зброї проти цілей на території Росії.

Співрозмовник видання заявив, що російські навчання не розглядаються як пряма загроза для США.

Очікується, що російські кораблі здійснять заходи на Кубу і, можливо, до Венесуели, а навчання триватимуть протягом літа і завершаться всесвітніми військово-морськими навчаннями восени.

НАТО готується до військових навчань біля кордонів РФ

Протягом останніх місяців і тижнів Росія дає різні коментарі щодо можливого перегляду кордонів у Балтійському регіоні.

Росія останніми місяцями і тижнями робить різні заяви про можливий перегляд кордонів у Балтійському регіоні, є ознаки збільшення ризиків для підводної інфраструктури, і всі ці питання і загрози відображені в нинішніх навчаннях НАТО, — сказав начальник військово-морських операцій Гедрюс Пременецкас.

Навчання розпочнуться вже 5 червня з Клайпедського порту — саме тут командири кораблів отримають завдання. Операції відбуватимуться в усьому Балтійському морі. Швеція вперше як член Альянсу візьме участь у навчаннях.

Литовські ВМС залучать до навчань два судна: тральщик і сторожовий корабель. Вони відповідно працюватимуть у різних групах, керуючись вказівками вищого командування.

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