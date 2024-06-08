Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про намір створити п'ятирічний фонд військової допомоги для України у розмірі 100 млрд євро. Однак наразі генсек змушений відмовитися від цієї ідеї через спротив окремих членів блоку.

Яку допомогу Україна може отримати від НАТО

Про нові конфлікти в Альянсі на тлі російсько-української війни дізналася інформаційна агенція Bloomberg.

За словами журналістів, наразі в блоці обговорюють нову пропозицію, яку можуть підтримати під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО.

Йдеться про те, що країни Альянсу зобов'яжуться витрачати щонайменше 40 мільярдів євро щорічно на летальну і нелетальну допомогу для України.

Анонімні джерела стверджують, що новий план відповідатиме середньорічним внескам з моменту вторгнення Росії у 2022 році.

Окрім того, наголошується, що НАТО буде визначати цілі пожертвувань для кожної країни на основі відсотка від її валового внутрішнього продукту.

За попередніми даними, на частку США припадатиме близько половини допомоги, а решту нададуть інші члени Альянсу.

Чому в НАТО не підтримали ідею Столтенберга щодо України

Як відомо, нещодавно генсек запропонував план об'єднання внесків членів блоку на суму 100 мільярдів доларів на п'ять років.

Однак члени Альянсу одразу його розкритикували, оскільки не хочуть брати на себе зобов'язання щодо нових фондів, а також стурбовані тим, що Україна може бути введена в оману.

Попри те, що нова ідея не передбачатиме нових грошей, у блоці розраховують, що вона дасть Києву більше передбачуваності щодо рівня підтримки в найближчі роки.

Один з інсайдерів запевнив, що цей план отримав широку підтримку майже усіх членів Альянсу.