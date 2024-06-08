Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении создать пятилетний фонд военной помощи для Украины в размере 100 млрд. евро. Однако генсек вынужден отказаться от этой идеи из-за сопротивления отдельных членов блока.

Какую помощь Украина может получить от НАТО

О новых конфликтах в Альянсе на фоне российско-украинской войны узнало информационное агентство Bloomberg.

По словам журналистов, в блоке сейчас обсуждают новое предложение, которое могут поддержать во время встречи министров обороны стран-членов НАТО.

Речь идет о том, что страны Альянса обяжутся тратить не менее 40 миллиардов евро ежегодно на летальную и нелетальную помощь для Украины.

Анонимные источники утверждают, что новый план будет соответствовать среднегодовым вкладам с момента вторжения России в 2022 году.

Кроме того, сообщается, что НАТО будет определять цели пожертвований для каждой страны на основе процента от ее валового внутреннего продукта.

По предварительным данным, на долю США будет приходиться около половины помощи.

Почему в НАТО не поддержали идею Столтенберга относительно Украины

Как известно, недавно генсек предложил план объединения вкладов членов блока на сумму 100 миллиардов долларов на пять лет.

Однако члены Альянса сразу его подвергли критике, поскольку не хотят брать на себя обязательства по новым фондам, а также обеспокоены тем, что Украина может быть введена в заблуждение.

Несмотря на то, что новая идея не будет предполагать новые деньги, в блоке рассчитывают, что она даст Киеву больше предсказуемости относительно уровня поддержки в ближайшие годы.

Один из инсайдеров заверил, что этот план получил широкую поддержку почти всех членов Североатлантического союза.