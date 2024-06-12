Путін не переможе. У НАТО заявили про новий план для капітуляції Росії

Як запевняє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Росія буде змушена капітулювати у війні з Україною лише тоді, коли зрозуміє, що союзники ніколи не відмовляться від підтримки Києва. Для цього генсек та його команда розробили новий план.

У НАТО хочуть домовитися про довгострокову допомогу Україні

За словами Столтенберга, його план полягає у тому, щоб добровільні внески окремих членів блоку для підтримки України стали зобов'язанням на рівні Альянсу.

Він розраховує на те, що міністри оборони НАТО ухвалять план безпекової допомоги і навчання для бійців ЗСУ.

Генсек звернув увагу на те, що у блоці є широка домовленість про забезпечення провідної ролі Альянсу у координації безпекової допомоги і проведенні навчань для України.

На переконання Столтенберга, до липневого саміту НАТО у Вашингтоні буде узгоджено фінансове зобов'язання перед Україною.

Це один із прикладів того, як ми, використовуючи НАТО, можемо мати більш міцну та передбачувану структуру, особливо у поєднанні із зобов'язанням витрачати не менше 40 млрд євро на рік. Це забезпечить те, що ми матимемо більш довгострокову і передбачувану підтримку для України. Єнс Столтенберг Генсек НАТО

За його словами, у блоці підтримують ідею добровільних внесків для підтримки України.

Путін повинен усвідомити, що він ніколи не виграє війну проти України

Столтенберг знову нагадав про те, що Штати витратили пів року на схвалення додаткової допомоги для України, а європейські союзники Києва не виконали своїх обіцянок.

Генсек НАТО наголосив, що подібні ситуації не повинні повторитися на рівні блоку.

Окрім того, Альянс повинен підштовхнути Путіна до думки, що капітуляція РФ — це лише питання часу.