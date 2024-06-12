Путін не переможе. У НАТО заявили про новий план для капітуляції Росії

Як запевняє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Росія буде змушена капітулювати у війні з Україною лише тоді, коли зрозуміє, що союзники ніколи не відмовляться від підтримки Києва. Для цього генсек та його команда розробили новий план.
Головні тези:
- Генсек НАТО планує зробити допомогу Україні зобов'язанням на рівні Альянсу, що підсилить позицію Києва у війні з РФ.
- Столтенберг закликає до довгострокової підтримки України та вважає, що це допоможе Путіну усвідомити безперспективність війни.
- НАТО сподівається досягти угоди про фінансове зобов'язання перед Україною на липневому саміті у Вашингтоні.
- Альянс прагне підштовхнути Путіна до капітуляції, переконуючи, що перемога війни проти України для нього неможлива.
У НАТО хочуть домовитися про довгострокову допомогу Україні
За словами Столтенберга, його план полягає у тому, щоб добровільні внески окремих членів блоку для підтримки України стали зобов'язанням на рівні Альянсу.
Він розраховує на те, що міністри оборони НАТО ухвалять план безпекової допомоги і навчання для бійців ЗСУ.
Генсек звернув увагу на те, що у блоці є широка домовленість про забезпечення провідної ролі Альянсу у координації безпекової допомоги і проведенні навчань для України.
На переконання Столтенберга, до липневого саміту НАТО у Вашингтоні буде узгоджено фінансове зобов'язання перед Україною.
За його словами, у блоці підтримують ідею добровільних внесків для підтримки України.
Путін повинен усвідомити, що він ніколи не виграє війну проти України
Столтенберг знову нагадав про те, що Штати витратили пів року на схвалення додаткової допомоги для України, а європейські союзники Києва не виконали своїх обіцянок.
Генсек НАТО наголосив, що подібні ситуації не повинні повторитися на рівні блоку.
Окрім того, Альянс повинен підштовхнути Путіна до думки, що капітуляція РФ — це лише питання часу.
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