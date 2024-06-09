Чому Байден виступає проти членства України в НАТО. Business Insider назвав справжню причину

Згідно з даними видання Business Insider, очільник Білого дому Джо Байден боїться втратити підтримку американців під час виборів, якщо дасть зелене світло України на шляху до вступу в НАТО.
Головні тези:
- Угоди про безпеку з країнами-членами НАТО можуть забезпечити Україні надійну військову підтримку.
- Запланована угода між НАТО та Україною посилення співпраці в галузі оборонних технологій та розвідки.
- Проблема відсутності стабільних зобов'язань щодо військової допомоги після 2024 року для України.
- Наростаючі розбіжності всередині НАТО ускладнюють ситуацію щодо допомоги Україні.
Байден не збирається ризикувати своєю політичною кар’єрою заради України
З коментарем з цього приводу виступив запрошений науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Лео Літра.
Що важливо розуміти, ще рік тому Україна підписала 15 двосторонніх угод про безпеку з країнами-членами НАТО.
Існує висока ймовірність того, що згадані договори забезпечать офіційному Києву "надійнішу довгострокову військову підтримку і підтримку безпеки з боку країн-членів НАТО".
Наступного місяця також повинна бути підписана угода між Альянсом і Україною щодо розширення співпраці в галузі оборонних технологій та обміну розвідданими.
Члени НАТО не можуть дати Україні те, чого вона потребує
На його переконання, подібні "гарантії" можуть виявитися лише пустими балачками, до прикладу, як Будапештський меморандум 1994 року, згідно з яким Україна повинна була віддати свій ядерний арсенал в обмін на захист від США, Великої Британії та Росії
Маккей звертає увагу на те, що цей меморандум нічого не зробив для запобігання війні.
Загальне відчуття, особливо в США і Німеччині, полягає в тому, що вступ України до НАТО став би ескалацією для Росії. Проте альтернативи інтеграції в НАТО немає, — підсумував експерт.
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