Згідно з даними видання Business Insider, очільник Білого дому Джо Байден боїться втратити підтримку американців під час виборів, якщо дасть зелене світло України на шляху до вступу в НАТО.

Байден не збирається ризикувати своєю політичною кар’єрою заради України

З коментарем з цього приводу виступив запрошений науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Лео Літра.

Байден намагається закріпити у свідомості американської громадськості думку про те, що США не збираються втручатися (у війні РФ проти України — ред.), щоб не послабити свої шанси на переобрання, — пояснив експерт. Поширити

Що важливо розуміти, ще рік тому Україна підписала 15 двосторонніх угод про безпеку з країнами-членами НАТО.

Існує висока ймовірність того, що згадані договори забезпечать офіційному Києву "надійнішу довгострокову військову підтримку і підтримку безпеки з боку країн-членів НАТО".

Наступного місяця також повинна бути підписана угода між Альянсом і Україною щодо розширення співпраці в галузі оборонних технологій та обміну розвідданими.

Попри це, що важливо розуміти, відсутність стабільних зобов'язань щодо військової допомоги після 2024 року "відображає поточні проблеми, з якими стикається Україна та її союзники, і розбіжності всередині НАТО. Поширити

Члени НАТО не можуть дати Україні те, чого вона потребує

Без членства України в НАТО гарантії безпеки для України — відверта брехня… Те, що Україна не входить до НАТО, служить тільки інтересам російської терористичної держави, — висловив свою думку з цього приводу канадський аналітик Майкл Маккей. Поширити

На його переконання, подібні "гарантії" можуть виявитися лише пустими балачками, до прикладу, як Будапештський меморандум 1994 року, згідно з яким Україна повинна була віддати свій ядерний арсенал в обмін на захист від США, Великої Британії та Росії

Маккей звертає увагу на те, що цей меморандум нічого не зробив для запобігання війні.