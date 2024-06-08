Країни НАТО розробляють сухопутні коридори для швидкого перекидання військ США та інших союзницьких країн до лінії фронту у разі потенційного збройного конфлікту з Росією
Головні тези:
- НАТО активно готується до можливої масштабної війни з Росією протягом наступних 20 років.
- Країни-члени НАТО розробляють сухопутні коридори для швидкого перекидання військ США та інших союзницьких держав до лінії фронту у разі потенційного збройного конфлікту.
- Плани передбачають прибуття американських військ до різних європейських портів та їх подорожування по суші до стратегічних точок.
- Крім того, риторика Володимира Путіна стає все більш агресивною, загрожуючи західним союзникам і натякаючи на можливе використання ядерної зброї.
- НАТО готове у разі потреби змінювати сухопутні коридори та швидко реагувати на будь-які загрози з боку РФ.
Що відомо про підготовку НАТО до війни з Росією
У матеріалі видання підкреслюється, що до цього країни НАТО закликали готуватись до масштабної війни з Росією протягом найближчих 20 років.
Що відомо про готовність НАТО до нападу з боку РФ та риторику Путіна
Зазначається, що керівництво Альянсу також готове у разі потреби змінити сухопутні коридори, якщо Росія спробує напасти на Нідерланди, або знищити порти Північної Європи.
За словами журналістів видання, кремлівський диктатор Володимир Путін протягом останніх днів посилив риторику, яка включає погрози західним союзниками після того, як США та Німеччина дозволили Україні використовувати її зброю для ударів по території Росії.
У середу Путін попередив, що Росія може надати своїм союзникам зброю далекого радіусу дії для використання проти західних цілей, і натякнув, що Москва використає ядерну зброю, якщо її країна опиниться під загрозою.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-