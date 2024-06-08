Країни НАТО розробляють сухопутні коридори для швидкого перекидання військ США та інших союзницьких країн до лінії фронту у разі потенційного збройного конфлікту з Росією

Що відомо про підготовку НАТО до війни з Росією

У матеріалі видання підкреслюється, що до цього країни НАТО закликали готуватись до масштабної війни з Росією протягом найближчих 20 років.

Нові маршрути розширять існуючі домовленості, які діють з минулого року, коли Альянс погодився мати 300 тис військових у стані високої готовності під час саміту у Вільнюсі, Литва. Згідно з нинішніми планами, американські війська висадяться в портах Нідерландів, а потім потягом переправляться через Німеччину до Польщі, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Що відомо про готовність НАТО до нападу з боку РФ та риторику Путіна

Зазначається, що керівництво Альянсу також готове у разі потреби змінити сухопутні коридори, якщо Росія спробує напасти на Нідерланди, або знищити порти Північної Європи.

Інші плани, які розробляються, передбачають прибуття американських військ до італійських портів і подорожування по суші через Словенію та Хорватію до Угорщини, що межує з Україною. Війська також можуть бути направлені до портів Греції чи Туреччини, перш ніж перетнути Болгарію та Румунію, щоб дістатися до східної частини Альянсу. Додаткові плани включають прибуття військ до портів Балкан, Норвегії, Швеції та Фінляндії, - підкреслюють автори матеріалу. Поширити

За словами журналістів видання, кремлівський диктатор Володимир Путін протягом останніх днів посилив риторику, яка включає погрози західним союзниками після того, як США та Німеччина дозволили Україні використовувати її зброю для ударів по території Росії.

У середу Путін попередив, що Росія може надати своїм союзникам зброю далекого радіусу дії для використання проти західних цілей, і натякнув, що Москва використає ядерну зброю, якщо її країна опиниться під загрозою.