Страны НАТО разрабатывают сухопутные коридоры для быстрого опрокидывания войск США и других союзнических стран в линию фронта в случае потенциального вооруженного конфликта с Россией
Главные тезисы
- НАТО готовится к возможной войне с Россией в течение следующих 20 лет, разрабатывая сухопутные коридоры для быстрого развертывания войск.
- Планы предусматривают высадку американских войск в различных портах Европы и их переход по суше к стратегическим точкам.
- Руководство НАТО готово изменять сухопутные коридоры и быстро реагировать на угрозы со стороны России, включая возможное использование ядерного оружия.
- В риторике Владимира Путина усиливаются угрозы западным союзникам, намеки на применение ядерного оружия и возможные нападения на порты Европы.
- НАТО также разрабатывает планы высадки войск в различных европейских портах, включая Италию, Грецию, Турцию, Балканы, Норвегию, Швецию и Финляндию, для обеспечения безопасности своих членов.
Что известно о подготовке НАТО к войне с Россией
В материале издания подчеркивается, что к этому страны НАТО призвали готовиться к масштабной войне с Россией в течение ближайших 20 лет.
Что известно о готовности НАТО к нападению со стороны РФ и риторике Путина
Отмечается, что руководство Альянса также готово в случае необходимости изменить сухопутные коридоры, если Россия попытается напасть на Нидерланды или уничтожить порты Северной Европы.
По словам журналистов издания, кремлевский диктатор Владимир Путин в течение последних дней усилил риторику, включающую угрозы западным союзникам после того, как США и Германия разрешили Украине использовать его оружие для ударов по территории России.
В среду Путин предупредил, что Россия может предоставить своим союзникам оружие дальнего радиуса действия для использования против западных целей и намекнул, что Москва использует ядерное оружие, если его страна окажется под угрозой.
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