Страны НАТО разрабатывают сухопутные коридоры для быстрого опрокидывания войск США и других союзнических стран в линию фронта в случае потенциального вооруженного конфликта с Россией

Что известно о подготовке НАТО к войне с Россией

В материале издания подчеркивается, что к этому страны НАТО призвали готовиться к масштабной войне с Россией в течение ближайших 20 лет.

Новые маршруты расширят существующие договоренности, действующие с прошлого года, когда Альянс согласился иметь 300 тыс. военных в состоянии высокой готовности во время саммита в Вильнюсе, Литва. Согласно нынешним планам, американские войска высадятся в портах Нидерландов, а затем поездом переправятся через Германию в Польшу, говорится в материале издания. Поделиться

Что известно о готовности НАТО к нападению со стороны РФ и риторике Путина

Отмечается, что руководство Альянса также готово в случае необходимости изменить сухопутные коридоры, если Россия попытается напасть на Нидерланды или уничтожить порты Северной Европы.

Другие разрабатываемые планы предусматривают прибытие американских войск в итальянские порты и путешествие по суше через Словению и Хорватию в Венгрию, граничащую с Украиной. Войска также могут быть направлены в порты Греции или Турции, прежде чем пересечь Болгарию и Румынию, чтобы добраться до восточной части Альянса. Дополнительные планы включают прибытие войск в порты Балкан, Норвегию, Швецию и Финляндию, - подчеркивают авторы материала. Поделиться

По словам журналистов издания, кремлевский диктатор Владимир Путин в течение последних дней усилил риторику, включающую угрозы западным союзникам после того, как США и Германия разрешили Украине использовать его оружие для ударов по территории России.

В среду Путин предупредил, что Россия может предоставить своим союзникам оружие дальнего радиуса действия для использования против западных целей и намекнул, что Москва использует ядерное оружие, если его страна окажется под угрозой.