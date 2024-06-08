НАТО готовится к наземной войне с Россией на территории Европы
Категория
Мир
Дата публикации

НАТО готовится к наземной войне с Россией на территории Европы

Военные НАТО
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Источник:  The New York Post

Страны НАТО разрабатывают сухопутные коридоры для быстрого опрокидывания войск США и других союзнических стран в линию фронта в случае потенциального вооруженного конфликта с Россией

Главные тезисы

  • НАТО готовится к возможной войне с Россией в течение следующих 20 лет, разрабатывая сухопутные коридоры для быстрого развертывания войск.
  • Планы предусматривают высадку американских войск в различных портах Европы и их переход по суше к стратегическим точкам.
  • Руководство НАТО готово изменять сухопутные коридоры и быстро реагировать на угрозы со стороны России, включая возможное использование ядерного оружия.
  • В риторике Владимира Путина усиливаются угрозы западным союзникам, намеки на применение ядерного оружия и возможные нападения на порты Европы.
  • НАТО также разрабатывает планы высадки войск в различных европейских портах, включая Италию, Грецию, Турцию, Балканы, Норвегию, Швецию и Финляндию, для обеспечения безопасности своих членов.

Что известно о подготовке НАТО к войне с Россией

В материале издания подчеркивается, что к этому страны НАТО призвали готовиться к масштабной войне с Россией в течение ближайших 20 лет.

Новые маршруты расширят существующие договоренности, действующие с прошлого года, когда Альянс согласился иметь 300 тыс. военных в состоянии высокой готовности во время саммита в Вильнюсе, Литва. Согласно нынешним планам, американские войска высадятся в портах Нидерландов, а затем поездом переправятся через Германию в Польшу, говорится в материале издания.

Что известно о готовности НАТО к нападению со стороны РФ и риторике Путина

Отмечается, что руководство Альянса также готово в случае необходимости изменить сухопутные коридоры, если Россия попытается напасть на Нидерланды или уничтожить порты Северной Европы.

Другие разрабатываемые планы предусматривают прибытие американских войск в итальянские порты и путешествие по суше через Словению и Хорватию в Венгрию, граничащую с Украиной. Войска также могут быть направлены в порты Греции или Турции, прежде чем пересечь Болгарию и Румынию, чтобы добраться до восточной части Альянса. Дополнительные планы включают прибытие войск в порты Балкан, Норвегию, Швецию и Финляндию, - подчеркивают авторы материала.

По словам журналистов издания, кремлевский диктатор Владимир Путин в течение последних дней усилил риторику, включающую угрозы западным союзникам после того, как США и Германия разрешили Украине использовать его оружие для ударов по территории России.

В среду Путин предупредил, что Россия может предоставить своим союзникам оружие дальнего радиуса действия для использования против западных целей и намекнул, что Москва использует ядерное оружие, если его страна окажется под угрозой.

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