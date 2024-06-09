Согласно данным издания Business Insider, глава Белого дома Джо Байден боится потерять поддержку американцев на выборах, если даст зеленый свет Украины на пути к вступлению в НАТО.

Байден не намерен рисковать своей политической карьерой ради Украины

С комментарием по этому поводу выступил приглашенный научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Лео Литра.

Байден пытается закрепить в сознании американской общественности мысль о том, что США не собираются вмешиваться (в войну РФ против Украины — ред.), чтобы не ослабить свои шансы на переизбрание, — объяснил эксперт. Поделиться

Что важно понимать, еще год назад Украина подписала 15 двусторонних соглашений по безопасности со странами-членами НАТО.

Существует высокая вероятность того, что эти договоры обеспечат официальному Киеву "надежную долгосрочную военную поддержку и поддержку безопасности со стороны стран-членов НАТО".

В следующем месяце также должно быть подписано соглашение между Альянсом и Украиной о расширении сотрудничества в области оборонных технологий и обмене разведданными.

Несмотря на это, что важно понимать, отсутствие стабильных обязательств по военной помощи после 2024 года отражает текущие проблемы, с которыми сталкивается Украина и ее союзники, а также разногласия внутри НАТО. Поделиться

Члены НАТО не могут дать Украине то, в чем она нуждается

Без членства Украины в НАТО гарантии безопасности для Украины — откровенная ложь… То, что Украина не вступает в НАТО, служит только интересам российского террористического государства, — высказал свое мнение по этому поводу канадский аналитик Майкл Маккей. Поделиться

По его убеждению, подобные "гарантии" могут оказаться лишь пустой болтовней, к примеру, как Будапештский меморандум 1994 года, согласно которому Украина должна была отдать свой ядерный арсенал в обмен на защиту от США, Великобритании и России.

Маккей обращает внимание на то, что этот меморандум ничего не сделал для предотвращения войны.