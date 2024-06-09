Почему Байден выступает против членства Украины в НАТО. Business Insider назвал причину

Согласно данным издания Business Insider, глава Белого дома Джо Байден боится потерять поддержку американцев на выборах, если даст зеленый свет Украины на пути к вступлению в НАТО.
Главные тезисы
- Соглашения о безопасности со странами-членами НАТО могут обеспечить Украине надежную военную поддержку.
- Запланировано соглашение между НАТО и Украиной об усилении сотрудничества в области оборонных технологий и разведки.
- Проблема отсутствия стабильных обязательств в вопросе военной помощи после 2024 года для Украины.
- Нарастающие разногласия внутри НАТО затрудняют ситуацию с помощью Украине.
Байден не намерен рисковать своей политической карьерой ради Украины
С комментарием по этому поводу выступил приглашенный научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Лео Литра.
Что важно понимать, еще год назад Украина подписала 15 двусторонних соглашений по безопасности со странами-членами НАТО.
Существует высокая вероятность того, что эти договоры обеспечат официальному Киеву "надежную долгосрочную военную поддержку и поддержку безопасности со стороны стран-членов НАТО".
В следующем месяце также должно быть подписано соглашение между Альянсом и Украиной о расширении сотрудничества в области оборонных технологий и обмене разведданными.
Члены НАТО не могут дать Украине то, в чем она нуждается
По его убеждению, подобные "гарантии" могут оказаться лишь пустой болтовней, к примеру, как Будапештский меморандум 1994 года, согласно которому Украина должна была отдать свой ядерный арсенал в обмен на защиту от США, Великобритании и России.
Маккей обращает внимание на то, что этот меморандум ничего не сделал для предотвращения войны.
Общее ощущение, особенно в США и Германии, заключается в том, что вступление Украины в НАТО стало бы эскалацией для России. Однако альтернативы интеграции в НАТО нет, — подытожил эксперт.
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