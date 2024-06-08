Покушение на премьер-министр Дании — появилась первая реакция ЕС и НАТО

В центре Копенгагена неизвестный мужчина устроил нападение на лидера Дании Мэтте Фредериксен — он ударил политика в шею. Сейчас ее жизни уже ничего не угрожает.
Главные тезисы
- Нападение на премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен вызвало шок и возмущение в обществе и политических кругах.
- По данным очевидцев, после нападения она находилась в шоке, но не получила физических травм.
- Инцидент произошел перед выборами в Европарламент и вызвал реакцию лидеров ЕС и НАТО.
- Французский президент и генсек НАТО уже выразили свое осуждение насилию против политических лидеров.
Что известно о покушении на премьер-министра Дании
По его словам, лидер Дании шокирована инцидентом, но сейчас у нее нет никаких комментариев по этому поводу.
От своих инсайдеров, а также очевидцев покушения журналисты смогли узнать, что политик после нападения действительно находилась в состоянии шока, однако не имела видимых признаков физического поражения.
Что важно понимать, нападение произошло за два дня до того, как датчане пойдут на избирательные участки на выборах в Европарламент.
Согласно последним данным, сейчас политик находится в больнице — ее жизни ничего не угрожает.
Мужчину, который устроил покушение, уже задержали.
Как в НАТО и ЕС комментируют покушение на премьер-министра Дании
Одним из первых с заявлением по этому поводу выступил французский лидер Эммануэль Макрон.
Также инцидент прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он не скрывает, что тоже шокирован произошедшим.
По словам шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля, насилие не должно определять политический выбор людей.
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