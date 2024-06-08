Покушение на премьер-министр Дании — появилась первая реакция ЕС и НАТО

В центре Копенгагена неизвестный мужчина устроил нападение на лидера Дании Мэтте Фредериксен — он ударил политика в шею. Сейчас ее жизни уже ничего не угрожает.

Что известно о покушении на премьер-министра Дании

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подверглась нападению и избиению со стороны мужчины на улице Култорвет в Копенгагене. Мэтте, естественно, шокирована этим поступком. Должен сказать, что это потрясло всех нас, кто близок к ней, — выступил с заявлением по этому поводу министр окружающей среды Магнус Хоунике. Поделиться

По его словам, лидер Дании шокирована инцидентом, но сейчас у нее нет никаких комментариев по этому поводу.

От своих инсайдеров, а также очевидцев покушения журналисты смогли узнать, что политик после нападения действительно находилась в состоянии шока, однако не имела видимых признаков физического поражения.

Что важно понимать, нападение произошло за два дня до того, как датчане пойдут на избирательные участки на выборах в Европарламент.

Согласно последним данным, сейчас политик находится в больнице — ее жизни ничего не угрожает.

Мужчину, который устроил покушение, уже задержали.

Как в НАТО и ЕС комментируют покушение на премьер-министра Дании

Одним из первых с заявлением по этому поводу выступил французский лидер Эммануэль Макрон.

Я решительно осуждаю этот акт и желаю Мэтте Фредериксен скорейшего выздоровления, — написал глава республики в своих соцсетях. Поделиться

L'agression dont la Première ministre danoise a été la cible est inadmissible. Je condamne fermement cet acte et adresse à Mette Frederiksen mes vœux de prompt rétablissement. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2024

Также инцидент прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он не скрывает, что тоже шокирован произошедшим.

Был шокирован, когда узнал о насилии против моего друга премьер-министра Мэтте Фредериксен, нашего союзника из Дании. Я решительно осуждаю любое насилие против наших политических лидеров. Члены НАТО стоят вместе на защите наших ценностей, свободы, демократии и верховенства права. Йенс Столтенберг Генсек НАТО

По словам шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля, насилие не должно определять политический выбор людей.