Покушение на премьер-министр Дании — появилась первая реакция ЕС и НАТО
Категория
Мир
Дата публикации

Покушение на премьер-министр Дании — появилась первая реакция ЕС и НАТО

Мэтте Фредериксен
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Источник:  online.ua

В центре Копенгагена неизвестный мужчина устроил нападение на лидера Дании Мэтте Фредериксен — он ударил политика в шею. Сейчас ее жизни уже ничего не угрожает.

Главные тезисы

  • Нападение на премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен вызвало шок и возмущение в обществе и политических кругах.
  • По данным очевидцев, после нападения она находилась в шоке, но не получила физических травм.
  • Инцидент произошел перед выборами в Европарламент и вызвал реакцию лидеров ЕС и НАТО.
  • Французский президент и генсек НАТО уже выразили свое осуждение насилию против политических лидеров.

Что известно о покушении на премьер-министра Дании

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подверглась нападению и избиению со стороны мужчины на улице Култорвет в Копенгагене. Мэтте, естественно, шокирована этим поступком. Должен сказать, что это потрясло всех нас, кто близок к ней, — выступил с заявлением по этому поводу министр окружающей среды Магнус Хоунике.

По его словам, лидер Дании шокирована инцидентом, но сейчас у нее нет никаких комментариев по этому поводу.

От своих инсайдеров, а также очевидцев покушения журналисты смогли узнать, что политик после нападения действительно находилась в состоянии шока, однако не имела видимых признаков физического поражения.

Что важно понимать, нападение произошло за два дня до того, как датчане пойдут на избирательные участки на выборах в Европарламент.

Согласно последним данным, сейчас политик находится в больнице — ее жизни ничего не угрожает.

Мужчину, который устроил покушение, уже задержали.

Как в НАТО и ЕС комментируют покушение на премьер-министра Дании

Одним из первых с заявлением по этому поводу выступил французский лидер Эммануэль Макрон.

Я решительно осуждаю этот акт и желаю Мэтте Фредериксен скорейшего выздоровления, — написал глава республики в своих соцсетях.

Также инцидент прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он не скрывает, что тоже шокирован произошедшим.

Был шокирован, когда узнал о насилии против моего друга премьер-министра Мэтте Фредериксен, нашего союзника из Дании. Я решительно осуждаю любое насилие против наших политических лидеров. Члены НАТО стоят вместе на защите наших ценностей, свободы, демократии и верховенства права.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО

По словам шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля, насилие не должно определять политический выбор людей.

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