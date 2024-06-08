Замах на прем’єр-міністерку Данії — з'явилася перша реакція ЄС та НАТО

У центрі Копенгагена невідомий чоловік влаштував напад на лідерку Данії Метте Фредеріксен — він вдарив політикиню у шию. Наразі її життю уже нічого не загрожує.
Головні тези:
- Напад на прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен викликав шок та обурення у суспільстві та політичних колах.
- За даними свідків, після нападу вона перебувала у стані шоку, але не отримала фізичних травм.
- Інцидент стався перед виборами до Європарламенту і викликав реакцію лідерів ЄС та НАТО.
- Французький президент та генсек НАТО вже висловили своє засудження насильства проти політичних лідерів.
Що відомо про замах на прем’єр-міністерку Данії
За його словами, лідерка Данії шокована інцидентом, але не має жодних коментарів з цього приводу.
Від своїх інсайдерів, а також очевидців замаху журналісти змогли дізнатися, що політикиня після нападу справді знаходилася у стані шоку, однак не мала видимих ознак фізичного ураження.
Що важливо розуміти, напад стався за два дні до того, як данці підуть на виборчі дільниці на виборах до Європарламенту.
Згідно з останніми даними, наразі політикиня знаходиться в лікарі — її життю нічого не загрожує.
Чоловіка, який скоїв замах, уже затримали.
Як у НАТО та ЄС коментують замах на прем’єр-міністерку Данії
Одним з перших з заявою з цього приводу виступив французький лідер Еммануель Макрон.
Також інцидент прокоментував генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він не приховує, що також шокований тим, що сталося.
За словами шефа європейської дипломатії Жозепа Борреля, насильство не повинно визначати політичний вибір людей.
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