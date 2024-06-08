Замах на прем’єр-міністерку Данії — з'явилася перша реакція ЄС та НАТО

У центрі Копенгагена невідомий чоловік влаштував напад на лідерку Данії Метте Фредеріксен — він вдарив політикиню у шию. Наразі її життю уже нічого не загрожує.

Що відомо про замах на прем’єр-міністерку Данії

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зазнала нападу і побиття з боку чоловіка на вулиці Култорвет в Копенгагені. Метте, природно, шокована цим нападом. Повинен сказати, що це потрясло всіх нас, хто близький до неї, — виступив з заявою з цього приводу міністр навколишнього середовища Магнус Хоуніке. Поширити

За його словами, лідерка Данії шокована інцидентом, але не має жодних коментарів з цього приводу.

Від своїх інсайдерів, а також очевидців замаху журналісти змогли дізнатися, що політикиня після нападу справді знаходилася у стані шоку, однак не мала видимих ознак фізичного ураження.

Що важливо розуміти, напад стався за два дні до того, як данці підуть на виборчі дільниці на виборах до Європарламенту.

Згідно з останніми даними, наразі політикиня знаходиться в лікарі — її життю нічого не загрожує.

Чоловіка, який скоїв замах, уже затримали.

Як у НАТО та ЄС коментують замах на прем’єр-міністерку Данії

Одним з перших з заявою з цього приводу виступив французький лідер Еммануель Макрон.

Я рішуче засуджую цей акт і бажаю Метте Фредеріксен якнайшвидшого одужання, — написав глава республіки у своїх соцмережах. Поширити

L'agression dont la Première ministre danoise a été la cible est inadmissible. Je condamne fermement cet acte et adresse à Mette Frederiksen mes vœux de prompt rétablissement. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2024

Також інцидент прокоментував генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він не приховує, що також шокований тим, що сталося.

Був шокований, коли дізнався про насильство проти мого друга прем’єр-міністерки Метте Фредеріксен, нашого союзника з Данії. Я рішуче засуджую будь-яке насильство проти наших політичних лідерів. Члени НАТО стоять разом на захисті наших цінностей, свободи, демократії і верховенства права Єнс Столтенберг Генсек НАТО

За словами шефа європейської дипломатії Жозепа Борреля, насильство не повинно визначати політичний вибір людей.