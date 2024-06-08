Замах на прем’єр-міністерку Данії — з'явилася перша реакція ЄС та НАТО
Категорія
Світ
Дата публікації

Замах на прем’єр-міністерку Данії — з'явилася перша реакція ЄС та НАТО

Метте Фредеріксен
Read in English
Джерело:  online.ua

У центрі Копенгагена невідомий чоловік влаштував напад на лідерку Данії Метте Фредеріксен — він вдарив політикиню у шию. Наразі її життю уже нічого не загрожує.

Головні тези:

  • Напад на прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен викликав шок та обурення у суспільстві та політичних колах.
  • За даними свідків, після нападу вона перебувала у стані шоку, але не отримала фізичних травм.
  • Інцидент стався перед виборами до Європарламенту і викликав реакцію лідерів ЄС та НАТО.
  • Французький президент та генсек НАТО вже висловили своє засудження насильства проти політичних лідерів.

Що відомо про замах на прем’єр-міністерку Данії

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зазнала нападу і побиття з боку чоловіка на вулиці Култорвет в Копенгагені. Метте, природно, шокована цим нападом. Повинен сказати, що це потрясло всіх нас, хто близький до неї, — виступив з заявою з цього приводу міністр навколишнього середовища Магнус Хоуніке.

За його словами, лідерка Данії шокована інцидентом, але не має жодних коментарів з цього приводу.

Від своїх інсайдерів, а також очевидців замаху журналісти змогли дізнатися, що політикиня після нападу справді знаходилася у стані шоку, однак не мала видимих ознак фізичного ураження.

Що важливо розуміти, напад стався за два дні до того, як данці підуть на виборчі дільниці на виборах до Європарламенту.

Згідно з останніми даними, наразі політикиня знаходиться в лікарі — її життю нічого не загрожує.

Чоловіка, який скоїв замах, уже затримали.

Як у НАТО та ЄС коментують замах на прем’єр-міністерку Данії

Одним з перших з заявою з цього приводу виступив французький лідер Еммануель Макрон.

Я рішуче засуджую цей акт і бажаю Метте Фредеріксен якнайшвидшого одужання, — написав глава республіки у своїх соцмережах.

Також інцидент прокоментував генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він не приховує, що також шокований тим, що сталося.

Був шокований, коли дізнався про насильство проти мого друга прем’єр-міністерки Метте Фредеріксен, нашого союзника з Данії. Я рішуче засуджую будь-яке насильство проти наших політичних лідерів. Члени НАТО стоять разом на захисті наших цінностей, свободи, демократії і верховенства права

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генсек НАТО

За словами шефа європейської дипломатії Жозепа Борреля, насильство не повинно визначати політичний вибір людей.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗМІ дізнались подробиці зриву замаху спецслужб РФ на Буданова
Кирило Буданов
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Охорона Путіна боїться замаху на диктатора та вигадала безглуздий спосіб захисту
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Лише посланець зла. Прем'єр Словаччини Фіцо виступив з першою заявою після замаху
Роберт Фіцо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?