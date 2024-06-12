За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, Угорщина пообіцяла не блокувати зусілля НАТО з військової допомоги Україні, однак не прийматиме у цьому участі.
Головні тези:
- Угорщина не блокуватиме військову допомогу НАТО для України, але не братиме участі у цих зусиллях.
- Глава НАТО висловив надію на узгодження фінансових зобов'язань з надання військової підтримки для України на саміті.
- Угорщина відмовилася від участі в будь-яких військових заходах та наданні фінансової підтримки для України в рамках НАТО.
- Голова НАТО підкреслив важливість передбачуваності й підзвітності у зусиллях з допомоги Україні від Альянсу.
- Угорщина не протидіятиме зусиллям інших членів НАТО щодо координації надання підтримки Україні.
Угорщина не блокувати військову допомогу НАТО Україні
Під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті Столтенберг підкреслив, що обговорювалась ситуація в Україні.
Він зазначив, що це дозволить домогтись передбачуваності та підзвітності зусиль з допомоги Україні від НАТО.
Угорщина повністю відмовилась від військової підтримки України
Він також підкреслив, що Угорщина продовжить у повному обсязі виконувати власні забов’язання у рамках членства в НАТО.
Столтенберг зазначив, що угорський уряд не блокуватиме зусилля інших західних партнерів з надання військової та фінансової підтримки України.
Також Угорщина не заважатиме узгодженню провідної ролі НАТО з координації надання підтримки України.
Своєю чергою, Орбан зазначив, що Угорщина не надаватиме кошти на підтримку України, не відправлятиме свій персонал та не дозволить, аби угорську територію використовували будь-яким чином для воєнної підтримки України.
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