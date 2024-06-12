За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, Угорщина пообіцяла не блокувати зусілля НАТО з військової допомоги Україні, однак не прийматиме у цьому участі.

Угорщина не блокувати військову допомогу НАТО Україні

Під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті Столтенберг підкреслив, що обговорювалась ситуація в Україні.

Я очікую, що на саміті союзники узгодять провідну роль НАТО у координації й забезпеченні безпекової допомоги та навчання для України. Я також очікую, що союзники узгодять довгострокові фінансові зобов'язання з надання військової підтримки, — підкреслив глава Альянсу. Поширити

Він зазначив, що це дозволить домогтись передбачуваності та підзвітності зусиль з допомоги Україні від НАТО.

Прем'єр-міністр Орбан чітко дав зрозуміти, що Угорщина не буде брати участі у цих зусиллях НАТО. І я приймаю цю позицію. Я радий, що сьогодні прем'єр-міністр і я узгодили модальності неучасті Угорщини у підтримці України з боку НАТО. Жоден угорський персонал не братиме участі в цих заходах і жодні угорські кошти не будуть використовуватися для їх підтримки. У той же час, прем'єр-міністр запевнив мене, що Угорщина не буде протидіяти цим зусиллям, що дозволить іншим союзникам рухатися вперед, — наголосив Столтенберг. Поширити

Угорщина повністю відмовилась від військової підтримки України

Він також підкреслив, що Угорщина продовжить у повному обсязі виконувати власні забов’язання у рамках членства в НАТО.

Столтенберг зазначив, що угорський уряд не блокуватиме зусилля інших західних партнерів з надання військової та фінансової підтримки України.

Також Угорщина не заважатиме узгодженню провідної ролі НАТО з координації надання підтримки України.

На мою думку, цей спосіб спрацює. Я впевнений, що коли лідери НАТО зустрінуться у Вашингтоні, ми будемо здатними фіналізувати угоду щодо цих питань, — переконаний Столтенберг. Поширити