Угорщина пообіцяла НАТО не блокувати допомогу Україні
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Угорщина пообіцяла НАТО не блокувати допомогу Україні

НАТО
Віктор Орбан

За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, Угорщина пообіцяла не блокувати зусілля НАТО з військової допомоги Україні, однак не прийматиме у цьому участі. 

Головні тези:

  • Угорщина не блокуватиме військову допомогу НАТО для України, але не братиме участі у цих зусиллях.
  • Глава НАТО висловив надію на узгодження фінансових зобов'язань з надання військової підтримки для України на саміті.
  • Угорщина відмовилася від участі в будь-яких військових заходах та наданні фінансової підтримки для України в рамках НАТО.
  • Голова НАТО підкреслив важливість передбачуваності й підзвітності у зусиллях з допомоги Україні від Альянсу.
  • Угорщина не протидіятиме зусиллям інших членів НАТО щодо координації надання підтримки Україні.

Угорщина не блокувати військову допомогу НАТО Україні

Під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті Столтенберг підкреслив, що обговорювалась ситуація в Україні.

Я очікую, що на саміті союзники узгодять провідну роль НАТО у координації й забезпеченні безпекової допомоги та навчання для України. Я також очікую, що союзники узгодять довгострокові фінансові зобов'язання з надання військової підтримки, — підкреслив глава Альянсу.

Він зазначив, що це дозволить домогтись передбачуваності та підзвітності зусиль з допомоги Україні від НАТО.

Прем'єр-міністр Орбан чітко дав зрозуміти, що Угорщина не буде брати участі у цих зусиллях НАТО. І я приймаю цю позицію. Я радий, що сьогодні прем'єр-міністр і я узгодили модальності неучасті Угорщини у підтримці України з боку НАТО. Жоден угорський персонал не братиме участі в цих заходах і жодні угорські кошти не будуть використовуватися для їх підтримки. У той же час, прем'єр-міністр запевнив мене, що Угорщина не буде протидіяти цим зусиллям, що дозволить іншим союзникам рухатися вперед, — наголосив Столтенберг.

Угорщина повністю відмовилась від військової підтримки України

Він також підкреслив, що Угорщина продовжить у повному обсязі виконувати власні забов’язання у рамках членства в НАТО.

Столтенберг зазначив, що угорський уряд не блокуватиме зусилля інших західних партнерів з надання військової та фінансової підтримки України.

Також Угорщина не заважатиме узгодженню провідної ролі НАТО з координації надання підтримки України.

На мою думку, цей спосіб спрацює. Я впевнений, що коли лідери НАТО зустрінуться у Вашингтоні, ми будемо здатними фіналізувати угоду щодо цих питань, — переконаний Столтенберг.

Своєю чергою, Орбан зазначив, що Угорщина не надаватиме кошти на підтримку України, не відправлятиме свій персонал та не дозволить, аби угорську територію використовували будь-яким чином для воєнної підтримки України.

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