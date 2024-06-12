По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Венгрия пообещала не блокировать усилия НАТО по военной помощи Украине, однако не будет принимать в этом участия.

Венгрия не блокирует военную помощь НАТО Украине

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште Столтенберг подчеркнул, что обсуждалась ситуация в Украине.

Я ожидаю, что на саммите союзники согласуют ведущую роль НАТО в координации и обеспечении безопасности и обучения для Украины. Я также ожидаю, что союзники согласуют долгосрочные финансовые обязательства по оказанию военной поддержки, – подчеркнул глава Альянса. Поделиться

Он отметил, что это позволит добиться предсказуемости и подотчетности усилий по помощи Украине от НАТО.

Премьер-министр Орбан ясно дал понять, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях НАТО. И я принимаю эту позицию. Я рад, что сегодня премьер-министр и я согласовали модальность неучастия Венгрии в поддержке Украины со стороны НАТО. Ни один венгерский персонал не будет участвовать в этих мероприятиях и никакие венгерские средства не будут использоваться для их поддержки. В то же время премьер-министр заверил меня, что Венгрия не будет противодействовать этим усилиям, что позволит другим союзникам двигаться вперед, - подчеркнул Столтенберг. Поделиться

Венгрия полностью отказалась от военной поддержки Украины

Он также подчеркнул, что Венгрия продолжит в полном объеме выполнять свои обязательства в рамках членства в НАТО.

Столтенберг отметил, что венгерское правительство не будет блокировать усилия других западных партнеров по оказанию военной и финансовой поддержки Украины.

Также Венгрия не будет мешать согласованию ведущей роли НАТО по координации поддержки Украины.

На мой взгляд, этот способ сработает. Я уверен, что когда лидеры НАТО встретятся в Вашингтоне, мы сможем финализировать соглашение по этим вопросам, - убежден Столтенберг. Поделиться