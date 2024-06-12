По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Венгрия пообещала не блокировать усилия НАТО по военной помощи Украине, однако не будет принимать в этом участия.
Главные тезисы
- Венгрия обещает не блокировать положительные усилия НАТО по военной помощи Украине, но отказывается принимать непосредственное участие.
- Глава НАТО подчеркнул важность предсказуемости и подотчетности в усилиях по помощи Украине от Альянса.
- Венгрия отказалась участвовать в любых военных мероприятиях и предоставлении финансовой поддержки для Украины в рамках НАТО.
- Премьер-министр Венгрии дал понять, что страна не будет участвовать в усилиях НАТО по поддержке Украины, однако не будет мешать действиям других членов альянса.
- Согласование финансовых обязательств по военной поддержке для Украины ожидается на саммите, где также будут обсуждены долгосрочные планы по помощи стране от НАТО.
Венгрия не блокирует военную помощь НАТО Украине
Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште Столтенберг подчеркнул, что обсуждалась ситуация в Украине.
Он отметил, что это позволит добиться предсказуемости и подотчетности усилий по помощи Украине от НАТО.
Венгрия полностью отказалась от военной поддержки Украины
Он также подчеркнул, что Венгрия продолжит в полном объеме выполнять свои обязательства в рамках членства в НАТО.
Столтенберг отметил, что венгерское правительство не будет блокировать усилия других западных партнеров по оказанию военной и финансовой поддержки Украины.
Также Венгрия не будет мешать согласованию ведущей роли НАТО по координации поддержки Украины.
В свою очередь, Орбан отметил, что Венгрия не будет предоставлять средства в поддержку Украины, не будет отправлять свой персонал и не позволит, чтобы венгерскую территорию использовали каким-либо образом для военной поддержки Украины.
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