Венгрия пообещала НАТО не блокировать помощь Украине
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Венгрия пообещала НАТО не блокировать помощь Украине

НАТО
Виктор Орбан
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По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Венгрия пообещала не блокировать усилия НАТО по военной помощи Украине, однако не будет принимать в этом участия.

Главные тезисы

  • Венгрия обещает не блокировать положительные усилия НАТО по военной помощи Украине, но отказывается принимать непосредственное участие.
  • Глава НАТО подчеркнул важность предсказуемости и подотчетности в усилиях по помощи Украине от Альянса.
  • Венгрия отказалась участвовать в любых военных мероприятиях и предоставлении финансовой поддержки для Украины в рамках НАТО.
  • Премьер-министр Венгрии дал понять, что страна не будет участвовать в усилиях НАТО по поддержке Украины, однако не будет мешать действиям других членов альянса.
  • Согласование финансовых обязательств по военной поддержке для Украины ожидается на саммите, где также будут обсуждены долгосрочные планы по помощи стране от НАТО.

Венгрия не блокирует военную помощь НАТО Украине

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште Столтенберг подчеркнул, что обсуждалась ситуация в Украине.

Я ожидаю, что на саммите союзники согласуют ведущую роль НАТО в координации и обеспечении безопасности и обучения для Украины. Я также ожидаю, что союзники согласуют долгосрочные финансовые обязательства по оказанию военной поддержки, – подчеркнул глава Альянса.

Он отметил, что это позволит добиться предсказуемости и подотчетности усилий по помощи Украине от НАТО.

Премьер-министр Орбан ясно дал понять, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях НАТО. И я принимаю эту позицию. Я рад, что сегодня премьер-министр и я согласовали модальность неучастия Венгрии в поддержке Украины со стороны НАТО. Ни один венгерский персонал не будет участвовать в этих мероприятиях и никакие венгерские средства не будут использоваться для их поддержки. В то же время премьер-министр заверил меня, что Венгрия не будет противодействовать этим усилиям, что позволит другим союзникам двигаться вперед, - подчеркнул Столтенберг.

Венгрия полностью отказалась от военной поддержки Украины

Он также подчеркнул, что Венгрия продолжит в полном объеме выполнять свои обязательства в рамках членства в НАТО.

Столтенберг отметил, что венгерское правительство не будет блокировать усилия других западных партнеров по оказанию военной и финансовой поддержки Украины.

Также Венгрия не будет мешать согласованию ведущей роли НАТО по координации поддержки Украины.

На мой взгляд, этот способ сработает. Я уверен, что когда лидеры НАТО встретятся в Вашингтоне, мы сможем финализировать соглашение по этим вопросам, - убежден Столтенберг.

В свою очередь, Орбан отметил, что Венгрия не будет предоставлять средства в поддержку Украины, не будет отправлять свой персонал и не позволит, чтобы венгерскую территорию использовали каким-либо образом для военной поддержки Украины.

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