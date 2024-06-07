Сиярто заявил о зависимости Венгрии от российских энергоносителей
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Политика
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Сиярто заявил о зависимости Венгрии от российских энергоносителей

Сиярто заявил о зависимости Венгрии от российских энергоносителей
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Источник:  Reuters

Глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сиярто 6 июня в очередной раз заметил, что без России невозможно энергообеспечение Венгрии.

Главные тезисы

  • Венгрия признает свою энергозависимость от России и необходимость российских энергоносителей для обеспечения страны.
  • Сотрудничество Венгрии и Беларуси в области атомной энергетики имеет стратегическое значение и включает в себя строительство атомной станции Пакш-2 при участии компании Росатом.
  • Петер Сиярто подчеркивает физические причины энергетической зависимости, несмотря на политические аспекты и возможные преграды, такие как санкции и политическая обстановка в Европе.
  • Имея большую часть энергии из России, Венгрия выступает против расширения санкций на ядерную энергетику, призывая сохранить справедливое сотрудничество.
  • Обе страны видят значительную пользу в обмене опытом с Беларусью в ядерной энергетике, что способствует успешной реализации проекта и обеспечению стабильности в снабжении энергией.

Сиярто снова заявил об энергозависимости Венгрии от России

Соответствующее заявление Сиярто сделал в Санкт-Петербурге на экономическом форуме.

Можно морщиться, можно оправдываться, можно критиковать, но сути это не меняет. Энергообеспечение Венгрии не может быть без российских энергоносителей, и на это есть простые физические причины, а не политические или идеологические.

Петер Сиярто

Петер Сиярто

Министр иностранных дел Венгрии

Глава МИД Венгрии заявил, что если его страна откажется от энергетического сотрудничества с Россией, то не сможет импортировать достаточное количество природного газа или нефти.

Мы выступали и будем выступать против любых мер, которые могут поставить под угрозу наше сотрудничество с Россией, санкции, тарифы или юридические преграды. До сих пор наше сотрудничество всегда было справедливым, в значительной степени благодаря моему коллеге Александру Новаку, который сейчас также является вице-премьер-министром, ответственным не только за энергетику, но и за экономическое развитие.

Венгрия и Беларусь подписали соглашение о строительстве АЭС

Венгерское правительство и Белоруссия подписали соглашение о помощи Будапешту в строительстве его второй атомной электростанции

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в Минске, сообщает Reuters.

Отмечается, что АЭС "Пакш-2" в центральной Венгрии строит российская компания "Росатом" с 2014 года. Она сооружает два реактора: мощность каждого составляет 1,2 ГВт.

Большое значение имеет подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, которое позволяет нам использовать опыт, полученный здесь Беларусью при строительстве реакторов по аналогичной технологии.

Реализация проекта на 12,5 млрд евро продолжается в условиях длительных задержек, несмотря на то, что на ядерную энергетику не распространяются санкции ЕС против РФ.

Венгрия, получающая большую часть полномочий от России, выступает против расширения санкций на этот сектор, — добавляют в Reuters.

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