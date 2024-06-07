Глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сиярто 6 июня в очередной раз заметил, что без России невозможно энергообеспечение Венгрии.
Главные тезисы
- Венгрия признает свою энергозависимость от России и необходимость российских энергоносителей для обеспечения страны.
- Сотрудничество Венгрии и Беларуси в области атомной энергетики имеет стратегическое значение и включает в себя строительство атомной станции Пакш-2 при участии компании Росатом.
- Петер Сиярто подчеркивает физические причины энергетической зависимости, несмотря на политические аспекты и возможные преграды, такие как санкции и политическая обстановка в Европе.
- Имея большую часть энергии из России, Венгрия выступает против расширения санкций на ядерную энергетику, призывая сохранить справедливое сотрудничество.
- Обе страны видят значительную пользу в обмене опытом с Беларусью в ядерной энергетике, что способствует успешной реализации проекта и обеспечению стабильности в снабжении энергией.
Сиярто снова заявил об энергозависимости Венгрии от России
Соответствующее заявление Сиярто сделал в Санкт-Петербурге на экономическом форуме.
Глава МИД Венгрии заявил, что если его страна откажется от энергетического сотрудничества с Россией, то не сможет импортировать достаточное количество природного газа или нефти.
Венгрия и Беларусь подписали соглашение о строительстве АЭС
Венгерское правительство и Белоруссия подписали соглашение о помощи Будапешту в строительстве его второй атомной электростанции
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в Минске, сообщает Reuters.
Отмечается, что АЭС "Пакш-2" в центральной Венгрии строит российская компания "Росатом" с 2014 года. Она сооружает два реактора: мощность каждого составляет 1,2 ГВт.
Большое значение имеет подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, которое позволяет нам использовать опыт, полученный здесь Беларусью при строительстве реакторов по аналогичной технологии.
Реализация проекта на 12,5 млрд евро продолжается в условиях длительных задержек, несмотря на то, что на ядерную энергетику не распространяются санкции ЕС против РФ.
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