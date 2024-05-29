Вступление Украины в ЕС. Венгрия блокирует решение о старте переговоров

Для старта переговоров о вступлении в ЕС Украины необходимо единодушие всех государств ЕС, однако Венгрия блокирует важные решения.

В ЕС планируют начать переговоры о вступлении Украины до конца июня

Венгрия на встрече послов ЕС блокирует одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз из-за вопросов прав национальных меньшинств. Об этом сообщил редактор Радио Свобода по Европе Рикард Йозвяк в соцсети Х в среду, 29 мая.

По его словам, сегодня представители 27 правительств ЕС обсуждают проект переговорных рамок Еврокомиссии для Украины и Молдовы.

Венгрия блокирует Украину, но не Молдову из-за 11 двусторонних вопросов по национальным меньшинствам в Украине, - написал Йозвяк. Поделиться

Discussion today among 🇪🇺 ambassadors on the accession negotiation framework for 🇺🇦🇲🇩. 🇭🇺 blocking 🇺🇦 though not 🇲🇩 due to 11 bilateral issues on national minorities in 🇺🇦. The idea is still to formally open the accession talks at the end of June but unanimity needed — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 29, 2024

Евросоюз рассматривает интеграцию Украины и Молдовы в паре, поэтому без прогресса по Украине решения по Молдове тоже не будет.

В ЕС все еще стремятся официально начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой до конца июня, но для этого необходимо единодушие всех государств Евросоюза, в том числе согласие Венгрии.

Июнь является ключевым месяцем, поскольку в июле начинается полугодовое председательство в Совете ЕС Венгрии, которая потенциально сможет воспользоваться полномочием председательствующей для торможения решений по Украине.

Орбан выдвинул жесткое требование НАТО к Украине

По словам венгерского премьера Виктора Орбана, он требует, чтобы НАТО дала возможность Венгрии "переосмыслить" свой статус членства в Альянсе на фоне российско-украинской войны.

Как официально подтвердил венгерский лидер, его команда и юристы активно занимаются созданием новой концепции, которая бы отличала Венгрию от других членов НАТО.

Венгрия может сохранить свое членство в НАТО таким образом, чтобы ей не пришлось участвовать в действиях НАТО за пределами территории Североатлантического союза. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Орбан также обратил внимание на то, что армия Венгрии участвует в двух миссиях НАТО за пределами территории блока — в Ираке и в Косово.