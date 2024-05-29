Вступление Украины в ЕС. Венгрия блокирует решение о старте переговоров

Для старта переговоров о вступлении в ЕС Украины необходимо единодушие всех государств ЕС, однако Венгрия блокирует важные решения.
В ЕС планируют начать переговоры о вступлении Украины до конца июня
Венгрия на встрече послов ЕС блокирует одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз из-за вопросов прав национальных меньшинств. Об этом сообщил редактор Радио Свобода по Европе Рикард Йозвяк в соцсети Х в среду, 29 мая.
По его словам, сегодня представители 27 правительств ЕС обсуждают проект переговорных рамок Еврокомиссии для Украины и Молдовы.
Евросоюз рассматривает интеграцию Украины и Молдовы в паре, поэтому без прогресса по Украине решения по Молдове тоже не будет.
В ЕС все еще стремятся официально начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой до конца июня, но для этого необходимо единодушие всех государств Евросоюза, в том числе согласие Венгрии.
Июнь является ключевым месяцем, поскольку в июле начинается полугодовое председательство в Совете ЕС Венгрии, которая потенциально сможет воспользоваться полномочием председательствующей для торможения решений по Украине.
Орбан выдвинул жесткое требование НАТО к Украине
По словам венгерского премьера Виктора Орбана, он требует, чтобы НАТО дала возможность Венгрии "переосмыслить" свой статус членства в Альянсе на фоне российско-украинской войны.
Как официально подтвердил венгерский лидер, его команда и юристы активно занимаются созданием новой концепции, которая бы отличала Венгрию от других членов НАТО.
Орбан также обратил внимание на то, что армия Венгрии участвует в двух миссиях НАТО за пределами территории блока — в Ираке и в Косово.
Что важно понимать, члены Североатлантического союза на самом деле имеют право отказаться от участия в любых военных миссиях.
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