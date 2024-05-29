Вступ України в ЄС. Угорщина блокує рішення про старт переговорів

Для старту переговорів про вступ в ЄС України необхідна одностайність всіх держав ЄС, однак Угорщина блокує важливі рішення.

У ЄС планують розпочати переговори про вступ України до кінця червня

Угорщина на зустрічі послів ЄС блокує схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу через питання прав національних меншин. Про це повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк у соцмережі Х в середу, 29 травня.

За його словами, сьогодні представники 27 урядів ЄС у середу обговорюють проєкт переговорних рамок Єврокомісії для України та Молдови.

Угорщина блокує Україну, але не Молдову через 11 двосторонніх питань щодо національних меншин в Україні, — написав Йозвяк. Поширити

Discussion today among 🇪🇺 ambassadors on the accession negotiation framework for 🇺🇦🇲🇩. 🇭🇺 blocking 🇺🇦 though not 🇲🇩 due to 11 bilateral issues on national minorities in 🇺🇦. The idea is still to formally open the accession talks at the end of June but unanimity needed — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 29, 2024

Євросоюз розглядає інтеграцію України та Молдови у парі, тому без прогресу щодо України рішення щодо Молдови теж не буде.

У ЄС все ще прагнуть офіційно розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою до кінця червня, але для цього необхідна одностайність всіх держав Євросоюзу, у тому числі згода Угорщини.

Червень є ключовим місяцем, оскільки у липні починається піврічне головування у Раді ЄС Угорщини, яка потенційно зможе скористатись повноваженням головуючої для гальмування рішень щодо України.

Орбан висунув жорстку вимогу НАТО щодо України

За словами угорського прем'єра Віктора Орбана, він вимагає, щоб НАТО дав можливість Угорщині “переосмислити” свій статус членства в Альянсі на тлі російсько-української війни.

Як офіційно підтвердив угорський лідер, його команда та юристи наразі активно займаються створення нової концепції, яка б відрізняла Угорщину від інших членів НАТО.

Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь в діях НАТО за межами території Альянсу. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

Орбан також звернув увагу на те, що армія Угорщини наразі бере участь у двох місіях НАТО за межами території блоку — в Іраку і в Косові.