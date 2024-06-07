Глава угорського міністерства закордонних справ Петер Сіярто 6 червня вкотре зауважив, що без Росії неможливе енергозабезпечення Угорщини.

Сіярто знову заявив про енергозалежність Угорщини від Росії

Відповідну заяву Сіярто зробив у Санкт-Петербурзі на економічному форумі.

Можна кривитися, можна виправдовуватися, можна критикувати, але суті це не змінює. Енергозабезпечення Угорщини не може бути без російських енергоносіїв, і на це є прості фізичні причини, а не політичні чи ідеологічні. Петер Сіярто Міністр закордонних справ Угорщини

Очільник МЗС Угорщини заявив, що якщо його країна відмовиться від енергетичної співпраці з Росією, то не зможе імпортувати достатню кількість природного газу або нафти.

Ми виступали та будемо виступати проти будь-яких заходів, які можуть поставити під загрозу нашу співпрацю з Росією, будь-то санкції, тарифи чи юридичні перепони. Досі наша співпраця завжди була справедливою, значною мірою завдяки моєму колезі Олександру Новаку, який зараз також є віцепрем'єр-міністр, відповідальним не лише за енергетику, а й за економічний розвиток. Поширити

Угорщина та Білорусь підписали угоду про будівництво АЕС

Угорський уряд та Білорусь підписали угоду про допомогу Будапешту в будівництві його другої атомної електростанції

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у Мінську, повідомляє Reuters.

Зазначено, що АЕС "Пакш-2" у центральній Угорщині будує російська компанія "Росатом" із 2014 року. Вона споруджує два реактори: потужність кожного становить 1,2 ГВт.

Велике значення має підписана сьогодні тут угода про співпрацю в галузі атомної енергетики, яка дозволяє нам використати досвід, отриманий тут Білоруссю під час будівництва реакторів за аналогічною технологією.

Реалізація проєкту на 12,5 млрд євро триває в умовах тривалих затримок попри те, що на ядерну енергетику не поширюються санкції ЄС проти РФ.