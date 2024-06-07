Глава угорського міністерства закордонних справ Петер Сіярто 6 червня вкотре зауважив, що без Росії неможливе енергозабезпечення Угорщини.
Головні тези:
- Угорщина заявляє про необхідність російських енергоносіїв для забезпечення енергетики країни.
- Петер Сіярто вказує на фізичні причини енергозалежності Угорщини від Росії, незважаючи на політичні аспекти.
- Угорський уряд уклав угоду з Білоруссю щодо допомоги у будівництві другої атомної електростанції "Пакш-2" з російською компанією "Росатом".
- Співпраця Угорщини та Білорусі в галузі атомної енергетики має стратегічне значення для обох країн.
- Реалізація проєкту "Пакш-2" коштує 12,5 млрд євро і відбувається під час деяких труднощів у зв'язку з санкціями та політичною обстановкою в Європі.
Сіярто знову заявив про енергозалежність Угорщини від Росії
Відповідну заяву Сіярто зробив у Санкт-Петербурзі на економічному форумі.
Очільник МЗС Угорщини заявив, що якщо його країна відмовиться від енергетичної співпраці з Росією, то не зможе імпортувати достатню кількість природного газу або нафти.
Угорщина та Білорусь підписали угоду про будівництво АЕС
Угорський уряд та Білорусь підписали угоду про допомогу Будапешту в будівництві його другої атомної електростанції
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у Мінську, повідомляє Reuters.
Зазначено, що АЕС "Пакш-2" у центральній Угорщині будує російська компанія "Росатом" із 2014 року. Вона споруджує два реактори: потужність кожного становить 1,2 ГВт.
Велике значення має підписана сьогодні тут угода про співпрацю в галузі атомної енергетики, яка дозволяє нам використати досвід, отриманий тут Білоруссю під час будівництва реакторів за аналогічною технологією.
Реалізація проєкту на 12,5 млрд євро триває в умовах тривалих затримок попри те, що на ядерну енергетику не поширюються санкції ЄС проти РФ.
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