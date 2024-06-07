Сіярто заявив про залежність Угорщини від російських енергоносіїв
Категорія
Політика
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Сіярто заявив про залежність Угорщини від російських енергоносіїв

Сіярто
Джерело:  Reuters

Глава угорського міністерства закордонних справ Петер Сіярто 6 червня вкотре зауважив, що без Росії неможливе енергозабезпечення Угорщини.

Головні тези:

  • Угорщина заявляє про необхідність російських енергоносіїв для забезпечення енергетики країни.
  • Петер Сіярто вказує на фізичні причини енергозалежності Угорщини від Росії, незважаючи на політичні аспекти.
  • Угорський уряд уклав угоду з Білоруссю щодо допомоги у будівництві другої атомної електростанції "Пакш-2" з російською компанією "Росатом".
  • Співпраця Угорщини та Білорусі в галузі атомної енергетики має стратегічне значення для обох країн.
  • Реалізація проєкту "Пакш-2" коштує 12,5 млрд євро і відбувається під час деяких труднощів у зв'язку з санкціями та політичною обстановкою в Європі.

Сіярто знову заявив про енергозалежність Угорщини від Росії

Відповідну заяву Сіярто зробив у Санкт-Петербурзі на економічному форумі.

Можна кривитися, можна виправдовуватися, можна критикувати, але суті це не змінює. Енергозабезпечення Угорщини не може бути без російських енергоносіїв, і на це є прості фізичні причини, а не політичні чи ідеологічні.

Петер Сіярто

Петер Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини

Очільник МЗС Угорщини заявив, що якщо його країна відмовиться від енергетичної співпраці з Росією, то не зможе імпортувати достатню кількість природного газу або нафти.

Ми виступали та будемо виступати проти будь-яких заходів, які можуть поставити під загрозу нашу співпрацю з Росією, будь-то санкції, тарифи чи юридичні перепони. Досі наша співпраця завжди була справедливою, значною мірою завдяки моєму колезі Олександру Новаку, який зараз також є віцепрем'єр-міністр, відповідальним не лише за енергетику, а й за економічний розвиток.

Угорщина та Білорусь підписали угоду про будівництво АЕС

Угорський уряд та Білорусь підписали угоду про допомогу Будапешту в будівництві його другої атомної електростанції

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у Мінську, повідомляє Reuters.

Зазначено, що АЕС "Пакш-2" у центральній Угорщині будує російська компанія "Росатом" із 2014 року. Вона споруджує два реактори: потужність кожного становить 1,2 ГВт.

Велике значення має підписана сьогодні тут угода про співпрацю в галузі атомної енергетики, яка дозволяє нам використати досвід, отриманий тут Білоруссю під час будівництва реакторів за аналогічною технологією.

Реалізація проєкту на 12,5 млрд євро триває в умовах тривалих затримок попри те, що на ядерну енергетику не поширюються санкції ЄС проти РФ.

Угорщина, яка отримує більшу частину повноважень від Росії, виступає проти розширення санкцій на цей сектор, — додають у Reuters.

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