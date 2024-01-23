Сіярто перед візитом в Україну отримав погрози смертю "українською мовою" — Index

Міністр закордонних справ Петер Сіярто перед візитом до Ужгорода отримав електронний лист українською мовою, який попереджає, що міністра очікує "вибуховий прийом".

Лист з погрозами Сіярто

Угорське видання Index пише, що представництва Міністерства закордонних справ і торгівлі в Україні отримало електронний лист, написаний українською мовою, у якому Петеру Сіярто погрожували вбивством.

Угорці, ми ненавидимо ваш уряд, який продовжує робити все, щоб ми програли війну. Ви думаєте, після нападів на Україну ваш міністр так просто приїде до нас? Ми так не думаємо. 29 січня їх чекає вибуховий прийом. Бронепоїзд не врятує. Ми рекомендуємо вам зробити замовлення в похоронному бюро, щоб вони почали виготовляти труну для Сійярто та щоб вона відповідала його зросту. Бог прощає, а українці — ні, — йдеться в електронному листі Поширити

Нагадаємо, що міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сіярто зустрінеться з українським колегою Дмитром Кулебою в Ужгороді.

Реакція на лист в МЗС Угорщини

Петер Сіярто на своїй прес-конференції в Брюсселі 23 січня повідомив, що погроза надійшла через українське посольство у зв’язку із зустріччю міністрів закордонних справ 29 січня.

Очільник міністерства зазначив, що Угорщина зацікавлена ​​у плідній співпраці з Україною, і вони намагаються домовитися заради прав угорської національної меншини.

Українська влада запевнила угорську сторону, що на зустрічі будуть найретельніші заходи безпеки.

Речник МЗС Мате Пацолай повідомив Index, що посольству в Києві надійшла погроза вбивством від українського джерела, мабуть, з метою затьмарити зустріч міністрів закордонних справ наступного тижня або спробувати перешкодити її проведенню.

Він додав, що угорські служби також перебувають у постійному контакті з українською владою і вживають необхідних заходів захисту.