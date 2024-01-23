Сіярто перед візитом в Україну отримав погрози смертю "українською мовою" — Index

Міністр закордонних справ Петер Сіярто перед візитом до Ужгорода отримав електронний лист українською мовою, який попереджає, що міністра очікує "вибуховий прийом".
Лист з погрозами Сіярто
Угорське видання Index пише, що представництва Міністерства закордонних справ і торгівлі в Україні отримало електронний лист, написаний українською мовою, у якому Петеру Сіярто погрожували вбивством.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сіярто зустрінеться з українським колегою Дмитром Кулебою в Ужгороді.
Реакція на лист в МЗС Угорщини
Петер Сіярто на своїй прес-конференції в Брюсселі 23 січня повідомив, що погроза надійшла через українське посольство у зв’язку із зустріччю міністрів закордонних справ 29 січня.
Очільник міністерства зазначив, що Угорщина зацікавлена у плідній співпраці з Україною, і вони намагаються домовитися заради прав угорської національної меншини.
Українська влада запевнила угорську сторону, що на зустрічі будуть найретельніші заходи безпеки.
Речник МЗС Мате Пацолай повідомив Index, що посольству в Києві надійшла погроза вбивством від українського джерела, мабуть, з метою затьмарити зустріч міністрів закордонних справ наступного тижня або спробувати перешкодити її проведенню.
Він додав, що угорські служби також перебувають у постійному контакті з українською владою і вживають необхідних заходів захисту.
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