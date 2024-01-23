Сиярто перед визитом в Украину получил угрозы смертью "на украинском языке" — Index

Министр иностранных дел Петер Сиярто перед визитом в Ужгород получил электронное письмо на украинском языке, которое предупреждает, что министра ожидает "взрывной прием".
Письмо с угрозами Сиярто
Венгерское издание Index пишет, что представительства Министерства иностранных дел и торговли в Украине получило электронное письмо, написанное на украинском языке, в котором Петеру Сиярто угрожали убийством.
Напомним, что министр иностранных дел и торговли Петер Сиярто встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Ужгороде.
Реакция на письмо в МИД Венгрии
Петер Сиярто на своей пресс-конференции в Брюсселе 23 января сообщил, что угроза пришла через украинское посольство в связи со встречей министров иностранных дел 29 января.
Глава министерства отметил, что Венгрия заинтересована в плодотворном сотрудничестве с Украиной, и они пытаются договориться ради прав венгерского национального меньшинства.
Украинские власти заверили венгерскую сторону, что на встрече будут самые тщательные меры безопасности.
Представитель МИД Мате Пацолай сообщил Index, что посольству в Киеве поступила угроза убийством от украинского источника, видимо, с целью затмить встречу министров иностранных дел на следующей неделе или попытаться воспрепятствовать ее проведению.
Он добавил, что венгерские службы также находятся в постоянном контакте с украинскими властями и принимают необходимые меры защиты.
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