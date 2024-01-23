Сиярто перед визитом в Украину получил угрозы смертью "на украинском языке" — Index

Министр иностранных дел Петер Сиярто перед визитом в Ужгород получил электронное письмо на украинском языке, которое предупреждает, что министра ожидает "взрывной прием".

Письмо с угрозами Сиярто

Венгерское издание Index пишет, что представительства Министерства иностранных дел и торговли в Украине получило электронное письмо, написанное на украинском языке, в котором Петеру Сиярто угрожали убийством.

Венгры, мы ненавидим ваше правительство, которое продолжает делать все, чтобы мы проиграли войну. Вы думаете, после нападений на Украину ваш министр так просто приедет к нам? Мы так не думаем. 29 января их ждет взрывной прием. Бронепоезд не спасет. Мы рекомендуем вам сделать заказ в похоронном бюро, чтобы они начали производить гроб для Сийярто и чтобы он соответствовал его росту. Бог прощает, а украинцы — нет, — говорится в электронном письме Поделиться

Напомним, что министр иностранных дел и торговли Петер Сиярто встретится с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Ужгороде.

Реакция на письмо в МИД Венгрии

Петер Сиярто на своей пресс-конференции в Брюсселе 23 января сообщил, что угроза пришла через украинское посольство в связи со встречей министров иностранных дел 29 января.

Глава министерства отметил, что Венгрия заинтересована в плодотворном сотрудничестве с Украиной, и они пытаются договориться ради прав венгерского национального меньшинства.

Украинские власти заверили венгерскую сторону, что на встрече будут самые тщательные меры безопасности.

Представитель МИД Мате Пацолай сообщил Index, что посольству в Киеве поступила угроза убийством от украинского источника, видимо, с целью затмить встречу министров иностранных дел на следующей неделе или попытаться воспрепятствовать ее проведению.

Он добавил, что венгерские службы также находятся в постоянном контакте с украинскими властями и принимают необходимые меры защиты.