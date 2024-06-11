В Бухарестской девятке хотят ограничить участие Венгрии — что произошло
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В Бухарестской девятке хотят ограничить участие Венгрии — что произошло

В Бухарестской девятке хотят ограничить участие Венгрии — что произошло
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Источник:  Financial Times

Поведение и скандальные заявления венгерского лидера Виктора Орбана привели к тому, что в “Бухарестской девятке” намерены ограничить участие официального Будапешта.

Главные тезисы

  • Поведение и заявления Венгрии могут привести к ограничению участия официального Будапешта в Бухарестской девятке.
  • Власти Бельгии призывают к рассмотрению возможности лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе из-за нарушения принципов ЕС.
  • Вероятно, вскоре состоится последняя встреча “Бухарестской девятки” с Венгрией из-за конфликтной позиции Будапешта.

Венгрия продолжает терять влияние на европейской политической арене

Что важно понимать, "Бухарестская девятка" — это формат сотрудничества стран Центрально-Восточной Европы.

Как удалось узнать Financial Times от своих инсайдеров, члены указанного альянса сейчас активно размышляют над тем, можно ли исключить Венгрию из следующих встреч, ведь всем надоели выходки Виктора Орбана и его команды.

К примеру, недавно официальный Будапешт блокировал совместные итоговые коммюнике, где были упоминания об увеличении военной помощи Украине или поддержке ее будущего членства в НАТО.

Что важно понимать, уже 11 июня лидеры B9 проведут официальную встречу в Латвии, Риге. Ее участником также станет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам анонимных источников, Венгрия вновь потребовала изменений к проекту коммюнике, который все остальные уже поддержали.

Дискуссии об исключении Будапешта "очень серьезные". Возможно, это последняя встреча в таком формате, — заявил один из инсайдеров.

Венгрию могут лишить права голоса в Евросоюзе

3 июня официально стало известно, что Бельгия, председательствующая в Совете ЕС на ротационной основе, призывает правительства стран Евросоюза рассмотреть возможность начать процедуру лишения Венгрии права голоса.

С таким предложением выступил шеф бельгийской дипломатии Аджи Лябиб.

Именно он призвал применить против Венгрии процедуру выражения недоверия по статье 7 Договора о ЕС.

У нас есть Европа, которая тяжело двигается вперед, и, к сожалению, некоторые государства — в частности, одно государство — все чаще занимают позицию, заключающуюся в блокировании и вето… Я думаю, что мы должны иметь смелость принять решение: идти до конца статьи 7, активировать статью 7 до конца, предусматривающую прекращение права вето, — подчеркнул дипломат.

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