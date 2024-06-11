У "Бухарестській дев’ятці" хочуть обмежити участь Угорщини — що сталося

Поведінка та скандальні заяви угорського лідера Віктора Орбана призвели до того, що у так званій "Бухарестській дев’ятці" мають намір обмежити участь офіційного Будапешта.

Угорщина продовжує втрачати вплив на європейській політичній арені

Що важливо розуміти, "Бухарестська дев’ятка" — це формат безпекової співпраці країн Центрально-Східної Європи.

Як вдалося дізнатися Financial Times від своїх інсайдерів, члени вказаного альянсу наразі активно розмірковують над тим, чи можна виключити Угорщину з наступних зустрічей, адже всім набридли витівки Віктора Орбана та його команди.

До прикладу, нещодавно офіційний Будапешт блокував спільні підсумкові комюніке, де були згадки про збільшення військової допомоги Україні чи підтримку її майбутнього членства в НАТО.

Що важливо розуміти, уже 11 червня лідери B9 проведуть офіційну зустріч в Латвії, у Ризі. Його учасником також стане генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За словами анонімних джерел, Угорщина знову почала вимагати змін до проєкту комюніке, яке всі інші вже підтримали.

Дискусії про виключення Будапешта "дуже серйозні". Можливо, це остання зустріч у такому форматі, — заявив один з інсайдерів. Поширити

Угорщину можуть позбавити права голосу в Євросоюзі

3 червня офіційно стало відомо, що Бельгія, яка наразі головує в Раді ЄС на ротаційній основі, закликає уряди країн Євросоюзу розглянути можливість розпочати процедуру позбавлення Угорщини права голосу.

З такою пропозицією шеф бельгійської дипломатії Аджі Лябіб.

Саме він закликав застосувати проти Угорщини процедуру висловлення недовіри за статтею 7 Договору про ЄС.