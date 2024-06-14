Сколько солдат РФ воюет против Украины — Путин придумал свою версию
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько солдат РФ воюет против Украины — Путин придумал свою версию

Путин
Читати українською
Источник:  online.ua

Как утверждает нелегитимный президент РФ Владимир Путин, на территории Украины воюет около 700 тысяч российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Это не в первый раз, когда Путин обновляет информацию о количестве российских военных в Украине.
  • В декабре 2023 года он утверждал, что на поле боя находится 617 тысяч оккупантов.
  • Генштаб ВСУ ежедневно подтверждает значительные потери личного состава, техники и оружия армии РФ в войне против Украины.
  • В заявлениях Путина нет объективной информации о реальной ситуации на украинском фронте, поскольку она может спровоцировать панику и недовольство среди населения РФ.

Путин выступил с новым заявлением о численности армии РФ в Украине

Это произошло 14 июня во время встречи российского диктатора с участниками образовательного проекта для воевавших в Украине оккупантов.

Почти 700 тысяч солдат ВС РФ находятся в «зоне СВО» (так Кремль цинично называет войну РФ против Украины — ред.)

Владимир Путин

Владимир Путин

Нелегитимный президент РФ

Стоит обратить внимание на то, что последний раз Путин называл контингент российской армии в Украине в декабре прошлого года.

Тогда он утверждал, что на поле боя якобы находятся 617 тысяч оккупантов.

Кроме того, диктатор уверял, что протяженность линии столкновения составляет 2 тысячи километров.

Что интересно, нелегитимный глава Кремля ни разу не раскрывал реальные потери своих войск на украинском фронте, ведь это может спровоцировать панику и недовольство среди населения РФ.

Потери армии РФ на войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 524060 (+1250) человек,

  • танков — 7936 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин — 15234 (+26) ед,

  • артиллерийских систем — 13818 (+48) ед,

  • РСЗО — 1101 (+2) ед,

  • средств ПВО — 849 (+3) ед,

  • самолетов — 359 (+0) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11097 (+22),

  • крылатых ракет — 2286 (+1),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 18854 (+60) ед,

  • специальной техники — 2310 (+16)

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин озвучил новые абсурдные условия для переговоров с Украиной — видео
путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
МИД Украины отреагировало на новые условия Путина для старта переговоров
МИД Украины
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Предложение Путина по поводу "мирных переговоров" — появилась первая реакция Зеленского
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?