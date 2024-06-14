Сколько солдат РФ воюет против Украины — Путин придумал свою версию

Как утверждает нелегитимный президент РФ Владимир Путин, на территории Украины воюет около 700 тысяч российских захватчиков.
Главные тезисы
- Это не в первый раз, когда Путин обновляет информацию о количестве российских военных в Украине.
- В декабре 2023 года он утверждал, что на поле боя находится 617 тысяч оккупантов.
- Генштаб ВСУ ежедневно подтверждает значительные потери личного состава, техники и оружия армии РФ в войне против Украины.
- В заявлениях Путина нет объективной информации о реальной ситуации на украинском фронте, поскольку она может спровоцировать панику и недовольство среди населения РФ.
Путин выступил с новым заявлением о численности армии РФ в Украине
Это произошло 14 июня во время встречи российского диктатора с участниками образовательного проекта для воевавших в Украине оккупантов.
Стоит обратить внимание на то, что последний раз Путин называл контингент российской армии в Украине в декабре прошлого года.
Тогда он утверждал, что на поле боя якобы находятся 617 тысяч оккупантов.
Кроме того, диктатор уверял, что протяженность линии столкновения составляет 2 тысячи километров.
Что интересно, нелегитимный глава Кремля ни разу не раскрывал реальные потери своих войск на украинском фронте, ведь это может спровоцировать панику и недовольство среди населения РФ.
Потери армии РФ на войне против Украины
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 524060 (+1250) человек,
танков — 7936 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 15234 (+26) ед,
артиллерийских систем — 13818 (+48) ед,
РСЗО — 1101 (+2) ед,
средств ПВО — 849 (+3) ед,
самолетов — 359 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11097 (+22),
крылатых ракет — 2286 (+1),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 18854 (+60) ед,
специальной техники — 2310 (+16)
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