Как утверждает нелегитимный президент РФ Владимир Путин, на территории Украины воюет около 700 тысяч российских захватчиков.

Путин выступил с новым заявлением о численности армии РФ в Украине

Это произошло 14 июня во время встречи российского диктатора с участниками образовательного проекта для воевавших в Украине оккупантов.

Почти 700 тысяч солдат ВС РФ находятся в «зоне СВО» (так Кремль цинично называет войну РФ против Украины — ред.) Владимир Путин Нелегитимный президент РФ

Стоит обратить внимание на то, что последний раз Путин называл контингент российской армии в Украине в декабре прошлого года.

Тогда он утверждал, что на поле боя якобы находятся 617 тысяч оккупантов.

Кроме того, диктатор уверял, что протяженность линии столкновения составляет 2 тысячи километров.

Что интересно, нелегитимный глава Кремля ни разу не раскрывал реальные потери своих войск на украинском фронте, ведь это может спровоцировать панику и недовольство среди населения РФ.

Потери армии РФ на войне против Украины

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.24 ориентировочно составили: