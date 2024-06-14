МИД Украины отреагировало на новые условия Путина для старта переговоров

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало на озвученные 14 июня нелегитимным диктатором России Владимиром Путиным условия для якобы немедленного начала переговоров с Украиной.
Главные тезисы
- МИД Украины обвинил Путина в попытке ввести в заблуждение международное сообщество из-за циничных требований по переговорам с Украиной.
- Нелегитимный президент РФ требует от Украины отказаться от вступления в НАТО и покинуть Россию части 4-х областей Украины.
- В МИДе считают, что заявления Путина являются абсурдными и манипулятивными, направленными на подрыв дипломатических усилий в достижении справедливого мира.
- Путин пытается помешать участию лидеров и стран в Глобальном саммите мира из-за своих провокационных заявлений в адрес Украины и Зеленского.
В РФ заговорили о переговорах с Украиной в преддверии Саммита мира
Нелегитимный президент РФ требует в Украине отказаться от вступления в НАТО и покинуть Россию части Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
В Министерстве назвали абсурдной попытку Путина выставить себя миротворцем при том, что он начал самую большую вооруженную агрессию в Европе со времен Второй мировой войны, подрывая основы международного правопорядка и Устава ООН.
Все озвученные Путиным ультиматумы уже много раз звучали из Москвы и ничего нового в этих очередных заявлениях нет. В то же время показательно время их озвучивания — заявили в МИД.
Как заявили в МИДе, обвиняя такие сигналы в информационном пространстве накануне проведения инаугурационного Глобального саммита мира в Швейцарии, Путин преследует только одну цель — помешать участию лидеров и стран в этом саммите.
Появление заявлений Путина именно за день до начала саммита свидетельствует о том, что Россия боится подлинного мира.
Путин нагло обозвал Саммит мира по Украине
Перед началом Глобального саммита в Швейцарии, где будет рассматриваться украинская формула мира, нелегитимный диктатор России Владимир Путин начал генерировать обвинения в адрес президента Украины Владимира Зеленского.
Российский диктатор снова повторяет "мантру" о нелегитимности президента Украины.
Якобы документы, которые сейчас подписывают в Киеве на государственном уровне, не могут иметь юридическую силу, “такие договоры ничтожны”.
Путин обвинил Запад, который, по его мнению, после начала спецоперации развернул бурную и бесцеремонную кампанию по изоляции России, но она, очевидно, провалилась.
Конференция в Швейцарии по Украине — прием, чтобы "пустить дискуссию по ложному следу", обозначить легитимность киевской власти, беззастенчиво лжет российский диктатор.
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