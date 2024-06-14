МИД Украины отреагировало на новые условия Путина для старта переговоров
Категория
Украина
Дата публикации

МИД Украины отреагировало на новые условия Путина для старта переговоров

МИД Украины
Путин
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Министерство иностранных дел Украины прокомментировало на озвученные 14 июня нелегитимным диктатором России Владимиром Путиным условия для якобы немедленного начала переговоров с Украиной.

Главные тезисы

  • МИД Украины обвинил Путина в попытке ввести в заблуждение международное сообщество из-за циничных требований по переговорам с Украиной.
  • Нелегитимный президент РФ требует от Украины отказаться от вступления в НАТО и покинуть Россию части 4-х областей Украины.
  • В МИДе считают, что заявления Путина являются абсурдными и манипулятивными, направленными на подрыв дипломатических усилий в достижении справедливого мира.
  • Путин пытается помешать участию лидеров и стран в Глобальном саммите мира из-за своих провокационных заявлений в адрес Украины и Зеленского.

В РФ заговорили о переговорах с Украиной в преддверии Саммита мира

Нелегитимный президент РФ требует в Украине отказаться от вступления в НАТО и покинуть Россию части Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Путин сделал очередной ряд манипулятивных заявлений, цель которых — ввести в заблуждение международное сообщество, взорвать дипломатические усилия, направленные на достижение справедливого мира и расколоть единство мирового большинства вокруг целей и принципов Устава ООН, — говорится в заявлении МИД Украины.

В Министерстве назвали абсурдной попытку Путина выставить себя миротворцем при том, что он начал самую большую вооруженную агрессию в Европе со времен Второй мировой войны, подрывая основы международного правопорядка и Устава ООН.

Все озвученные Путиным ультиматумы уже много раз звучали из Москвы и ничего нового в этих очередных заявлениях нет. В то же время показательно время их озвучивания — заявили в МИД.

Как заявили в МИДе, обвиняя такие сигналы в информационном пространстве накануне проведения инаугурационного Глобального саммита мира в Швейцарии, Путин преследует только одну цель — помешать участию лидеров и стран в этом саммите.

Появление заявлений Путина именно за день до начала саммита свидетельствует о том, что Россия боится подлинного мира.

Путин нагло обозвал Саммит мира по Украине

Перед началом Глобального саммита в Швейцарии, где будет рассматриваться украинская формула мира, нелегитимный диктатор России Владимир Путин начал генерировать обвинения в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Российский диктатор снова повторяет "мантру" о нелегитимности президента Украины.

Якобы документы, которые сейчас подписывают в Киеве на государственном уровне, не могут иметь юридическую силу, “такие договоры ничтожны”.

Путин обвинил Запад, который, по его мнению, после начала спецоперации развернул бурную и бесцеремонную кампанию по изоляции России, но она, очевидно, провалилась.

Конференция в Швейцарии по Украине — прием, чтобы "пустить дискуссию по ложному следу", обозначить легитимность киевской власти, беззастенчиво лжет российский диктатор.

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