Нелегитимный президент РФ Владимир Путин в очередной раз повторил, что якобы "готов к мирным переговорам", однако для этого Украина должна вывести свои войска из всех оккупированных россиянами украинских территорий.

Российский диктатор выдвинул якобы "условия прекращения войны в Украине"

Путин заявил, что украинские войска "должны быть полностью выведены с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ".

Кроме того, по словам Путина, "Украина должна уведомить об отказе от вступления в НАТО". Мол, "если эти условия будут исполнены, то Россия немедленно прекратит огонь".

Обращаю внимание именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально сообщат об отказе от планов по вступлению в НАТО, с нашей стороны немедленно, буквально в ту же минуту, поступит приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем немедленно, — заявил Путин. Поделиться

По его словам, суть российского предложения якобы "не во временном перемирии". Речь идет не о заморозке конфликта, а о его "окончательном завершении", добавил руководитель РФ.

Дополнительными условиями для мирного урегулирования Путин также назвал нейтральный и безъядерный статус Украины, а также упразднение санкций против России.

Он добавил, что сейчас Москва, мол, делает "еще одно конкретное, реальное мирное предложение", а если в Киеве и в западных столицах от него откажутся, "это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития".

Путин лицемерно обвинил страны Запада в подрыве глобальной безопасности

14 июня нелегитимный президент России Владимир Путин приехал на встречу с сотрудниками Министерства иностранных дел. Российский кровавый диктатор снова "напал" на западные страны с обвинениями в разрушении безопасности в мире.

Путин лицемерно уверен, что все больше стран стремится к самодостаточности. А РФ заинтересована в том, чтобы диалог по созданию системы неделимой безопасности шел, в частности, в стенах ООН”.

По мнению нелегитимного правителя РФ, Россия много раз предлагала решение о создании оптимальной для всех системы международной безопасности, но Запад игнорировал ее идеи.

Также Путин назвал западную схему для обеспечения безопасности не работающей, а дающей обратный результат.