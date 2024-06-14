Путин озвучил новые абсурдные условия для переговоров с Украиной — видео

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин в очередной раз повторил, что якобы "готов к мирным переговорам", однако для этого Украина должна вывести свои войска из всех оккупированных россиянами украинских территорий.
Главные тезисы
- Российский президент требует вывода украинских войск и отказа от вступления в НАТО.
- Путин обвинил страны Запада в разрушении международной безопасности и призвал к созданию неделимой системы безопасности.
- Путин назвал западную схему обеспечения безопасности неэффективной и обвинил Запад в эгоизме.
- Президент РФ заявил о достижении критической точки в мировой стабильности из-за действий Вашингтона.
Российский диктатор выдвинул якобы "условия прекращения войны в Украине"
Путин заявил, что украинские войска "должны быть полностью выведены с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ".
Кроме того, по словам Путина, "Украина должна уведомить об отказе от вступления в НАТО". Мол, "если эти условия будут исполнены, то Россия немедленно прекратит огонь".
По его словам, суть российского предложения якобы "не во временном перемирии". Речь идет не о заморозке конфликта, а о его "окончательном завершении", добавил руководитель РФ.
Дополнительными условиями для мирного урегулирования Путин также назвал нейтральный и безъядерный статус Украины, а также упразднение санкций против России.
Он добавил, что сейчас Москва, мол, делает "еще одно конкретное, реальное мирное предложение", а если в Киеве и в западных столицах от него откажутся, "это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития".
Путин лицемерно обвинил страны Запада в подрыве глобальной безопасности
14 июня нелегитимный президент России Владимир Путин приехал на встречу с сотрудниками Министерства иностранных дел. Российский кровавый диктатор снова "напал" на западные страны с обвинениями в разрушении безопасности в мире.
Путин лицемерно уверен, что все больше стран стремится к самодостаточности. А РФ заинтересована в том, чтобы диалог по созданию системы неделимой безопасности шел, в частности, в стенах ООН”.
По мнению нелегитимного правителя РФ, Россия много раз предлагала решение о создании оптимальной для всех системы международной безопасности, но Запад игнорировал ее идеи.
Также Путин назвал западную схему для обеспечения безопасности не работающей, а дающей обратный результат.
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