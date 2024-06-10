По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, кремлевский диктатор Владимир Путин бешенее после поражения украинскими военными передового истребителя оккупационной армии Су-57.
Главные тезисы
- Получив информацию о поражении истребителей Су-57 украинскими военными, Путин был доведен до ярости, подтверждая провал защиты и ответ военных Украины.
- Поражение самолетов Су-57 имеет серьезные последствия для российского военного потенциала, учитывая высокую значимость этого самолета для путинской армии.
- Украинские военные добились успеха в ракетных атаках по территории РФ, что вызвало горячую реакцию в Кремле и бешенство у Путина.
- Поражение истребителей Су-57 свидетельствует о неэффективности защиты российской армии и может серьезно повлиять на военные действия на территории Украины.
- Анализ информации от ГУР Украины указывает на возможные потери истребителей Су-57 и их влияние на способности и военный потенциал вражеской стороны.
ВСУ заставили Путина обезуметь из-за поражения истребителя Су-57
По его словам, вражеские самолеты Су-57 никогда не пересекали воздушное пространство Украины, ведь российские оккупанты боялись их потери.
Как повлияет на потенциал армии РФ потеря Су-57
Однако Юсов отметил, что эти самолеты оккупационная армия РФ использует во время ракетных атак по Украине.
Юсов добавил, что поражение стратегических военных целей на территории страны-агрессорки, в частности, передовых военных самолетов, вполне логично, поскольку они задействованы в преступной войне против Украины.
Он уточнил, что речь идет, видимо, о поражениях.
Юсов отметил, что у России есть до десятки единиц Су-57.
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