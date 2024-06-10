ВСУ заставили Путина обезуметь из-за поражения истребителя Су-57

Мы можем констатировать сам факт поражения. Что касается самой операции - ни подтвердить, ни опровергнуть. Но, да, отличные новости. Путин действительно бешеный. И реакция в Кремле действительно очень горячая и ощутимая, потому что Су-57 они пытались тщательно прятать и оберегать, – объясняет Юсов. Поделиться

По его словам, вражеские самолеты Су-57 никогда не пересекали воздушное пространство Украины, ведь российские оккупанты боялись их потери.

В конце концов известно, что Россия завышала характеристики этого самолета с целью продажи и присутствия на международном рынке вооружений, - добавляет представитель ГУР. Поделиться

Как повлияет на потенциал армии РФ потеря Су-57

Однако Юсов отметил, что эти самолеты оккупационная армия РФ использует во время ракетных атак по Украине.

Действительно, есть информация о возможном поражении двух Су-57, а также о погибших и раненых оккупантах, которые были на данный момент на аэродроме, - подтвердил представитель ГУР. Поделиться

Юсов добавил, что поражение стратегических военных целей на территории страны-агрессорки, в частности, передовых военных самолетов, вполне логично, поскольку они задействованы в преступной войне против Украины.

Есть уже публичная информация из вражеского информационного поля. Враг сам подтверждает поражение одной единицы. Есть обнародованные спутниковые снимки, четко показывающие поражение одного воздушного судна. Соответственно, когда будет объективное подтверждение, мы будем говорить два. Есть информация о поражении двух Су-57. Относительно объективного подтверждения нужно еще подождать, – отметил Юсов. Поделиться

Он уточнил, что речь идет, видимо, о поражениях.

Но мы понимаем, это сложный технологический процесс, и только диагностика повреждений займет у врага немалое время, и восстановление, соответственно, так же. А если говорить о том, что это, по большому счету, искусственный товар, Су-57 для путинской армии, то минус любой единицы – это серьезный удар по способностям врага, – отметил представитель ГУР. Поделиться