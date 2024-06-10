Путин доведен до бешенства. В ГУР назвали причину
Категория
Украина
Дата публикации

Путин доведен до бешенства. В ГУР назвали причину

Владимир Путин
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, кремлевский диктатор Владимир Путин бешенее после поражения украинскими военными передового истребителя оккупационной армии Су-57.

Главные тезисы

  • Получив информацию о поражении истребителей Су-57 украинскими военными, Путин был доведен до ярости, подтверждая провал защиты и ответ военных Украины.
  • Поражение самолетов Су-57 имеет серьезные последствия для российского военного потенциала, учитывая высокую значимость этого самолета для путинской армии.
  • Украинские военные добились успеха в ракетных атаках по территории РФ, что вызвало горячую реакцию в Кремле и бешенство у Путина.
  • Поражение истребителей Су-57 свидетельствует о неэффективности защиты российской армии и может серьезно повлиять на военные действия на территории Украины.
  • Анализ информации от ГУР Украины указывает на возможные потери истребителей Су-57 и их влияние на способности и военный потенциал вражеской стороны.

ВСУ заставили Путина обезуметь из-за поражения истребителя Су-57

Мы можем констатировать сам факт поражения. Что касается самой операции - ни подтвердить, ни опровергнуть. Но, да, отличные новости. Путин действительно бешеный. И реакция в Кремле действительно очень горячая и ощутимая, потому что Су-57 они пытались тщательно прятать и оберегать, – объясняет Юсов.

По его словам, вражеские самолеты Су-57 никогда не пересекали воздушное пространство Украины, ведь российские оккупанты боялись их потери.

В конце концов известно, что Россия завышала характеристики этого самолета с целью продажи и присутствия на международном рынке вооружений, - добавляет представитель ГУР.

Как повлияет на потенциал армии РФ потеря Су-57

Однако Юсов отметил, что эти самолеты оккупационная армия РФ использует во время ракетных атак по Украине.

Действительно, есть информация о возможном поражении двух Су-57, а также о погибших и раненых оккупантах, которые были на данный момент на аэродроме, - подтвердил представитель ГУР.

Юсов добавил, что поражение стратегических военных целей на территории страны-агрессорки, в частности, передовых военных самолетов, вполне логично, поскольку они задействованы в преступной войне против Украины.

Есть уже публичная информация из вражеского информационного поля. Враг сам подтверждает поражение одной единицы. Есть обнародованные спутниковые снимки, четко показывающие поражение одного воздушного судна. Соответственно, когда будет объективное подтверждение, мы будем говорить два. Есть информация о поражении двух Су-57. Относительно объективного подтверждения нужно еще подождать, – отметил Юсов.

Он уточнил, что речь идет, видимо, о поражениях.

Но мы понимаем, это сложный технологический процесс, и только диагностика повреждений займет у врага немалое время, и восстановление, соответственно, так же. А если говорить о том, что это, по большому счету, искусственный товар, Су-57 для путинской армии, то минус любой единицы – это серьезный удар по способностям врага, – отметил представитель ГУР.

Юсов отметил, что у России есть до десятки единиц Су-57.

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