У ГУР заинтриговали новыми деталями атаки на самолет Су-57 в российском Ахтубинске

Представители ГУР предполагают, что пораженных самолетов Су-57 на российском аэродроме в Ахтубинске могло быть больше.
Главные тезисы
- Атака на самолеты Су-57 в Ахтубинске подтверждает эффективность украинских спецопераций.
- Поражение самолетов Су-57 свидетельствует о возможности украинских ПВО нанести ущерб самым современным боевым истребителям Москвы.
- Раскрытие деталей атаки ГУР позволяет лучше понять угрозу, которую российские самолеты могут представлять для украинского воздушного пространства.
- Поражение российских Су-57 в истории атак на аэродром в Ахтубинске ставит под угрозу потери для РФ в войне с Украиной.
- Украинские системы ПВО демонстрируют свою эффективность против современных российских боевых самолетов, изменяя баланс сил в регионе.
Россия могла потерять два самолета Су-57
Есть информация, что пораженных российских самолетов Су-57 могло быть два.
Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.
Он пояснил, что есть данные, которые до сих пор продолжают уточняться, однако, по предварительной информации, пораженных самолетов Су-57 могло быть два.
Поражение российского Су-57
Главное управление разведки заявило о поражении новейшего российского самолета Су-57 8 июня.
Это произошло впервые в истории во время атаки по аэродрому в Ахтубинске. Это подтверждают спутниковые снимки.
Су-57 - самый современный истребитель Москвы, способный использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.
На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы боевых самолетов.
В воздушных силах ВСУ заявляли, что Россия раньше использовала для ударов по Украине самолеты Су-57, но россияне пытаются их беречь. Эти истребители могут нести ракеты Х-69.
Высказывалось мнение, что войска РФ понимают, что эти истребители могут быть легко поражены украинской системой ПВО: "Они понимают, что это достаточно дорогая погремушка и сильно берегут".
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