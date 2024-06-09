У ГУР заинтриговали новыми деталями атаки на самолет Су-57 в российском Ахтубинске

Представители ГУР предполагают, что пораженных самолетов Су-57 на российском аэродроме в Ахтубинске могло быть больше.

Россия могла потерять два самолета Су-57

Есть информация, что пораженных российских самолетов Су-57 могло быть два.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Мы констатируем сам факт поражения. ГУР не комментирует средства поражения, как и то, чья это операция. Информация уточняется, но это очень хорошие новости для Украины. Это первое боевое поражение этого "сверхсовременного" самолета. Андрей Юсов Спикер ГУР

Он пояснил, что есть данные, которые до сих пор продолжают уточняться, однако, по предварительной информации, пораженных самолетов Су-57 могло быть два.

Также есть информация о безвозвратных потерях и раненых среди личного состава окупантов. Безусловно, эти инциденты на аэродромах, которые враг использует в войне против Украины, а Су-57 наносит ракетные удары именно по гражданским объектам, такие инциденты, очевидно, будут продолжаться. Поделиться

Поражение российского Су-57

Главное управление разведки заявило о поражении новейшего российского самолета Су-57 8 июня.

Это произошло впервые в истории во время атаки по аэродрому в Ахтубинске. Это подтверждают спутниковые снимки.

Су-57 - самый современный истребитель Москвы, способный использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.

На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы боевых самолетов.

В воздушных силах ВСУ заявляли, что Россия раньше использовала для ударов по Украине самолеты Су-57, но россияне пытаются их беречь. Эти истребители могут нести ракеты Х-69.