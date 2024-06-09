Россияне подтвердили поражение Украиной самолета Су-57

Российские пропагандисты признали атаку на аэродром в Ахтубинске. Там был 8 июня поражен самолет Су-57.

В РФ признали атаку на аэродром с Су-57

Как отмечает пророссийский канал близким к военной авиации, до аэродрома в Ахтубинске долетели якобы три дрона. Определяется, подлежит ли Су-57 восстановлению.

В посту отмечается, что за все время военного вторжения РФ в Украину оккупанты так и не смогли решить вопрос строительства ангаров для укрытия авиации.

За цену только одного этого укрытия-57 от БПЛА можно было построить всем самолетам оперативно-тактической авиации страны, — жалуются россияне. Поделиться

Поражение российского Су-57

Главное управление разведки заявило о поражении новейшего российского самолета Су-57 в субботу, 8 июня.

Это произошло впервые в истории во время атаки по аэродрому в Ахтубинске. Это подтверждают спутниковые снимки.

Су-57 — самый современный истребитель Москвы, способный использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.

На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы боевых самолетов.

В воздушных силах ВСУ заявляли, что Россия раньше использовала для ударов по Украине самолеты Су-57, но россияне пытаются их беречь. Эти истребители могут нести ракеты Х-69.