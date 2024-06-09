Росіяни підтвердили ураження Україною літака Су-57
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни підтвердили ураження Україною літака Су-57

су-57
Джерело:  online.ua

Російські пропагандисти визнали атаку на аеродром в Ахтубінську. Саме там був 8 червня уражений літак Су-57.

Головні тези:

  • Російські пропагандисти визнали ураження літака Су-57 на аеродромі в Ахтубінську від атаки дронів.
  • Су-57, як найсучасніший винищувач Москви, зазнав ураження під час атаки на летовище, що підтверджено супутниковими знімками.
  • Російські війська раніше використовували літаки Су-57 для ударів по Україні, але зараз намагаються їх оберігати від українських атак.

У РФ визнали атаку на аеродром із Су-57

Як зазначає проросійський канал близьким до військової авіації, до аеродрому в Ахтубінську долетіли нібито три дрони. Наразі визначається, чи підлягає Су-57 відновленню.

У посту наголошується, що за весь час військового вторгнення РФ в Україну окупанти так і не змогли вирішити питання щодо будівництва ангарів для укриття авіації.

За ціну лише одного цього Су-57 укриття від БПЛА можна було побудувати всім літакам оперативно-тактичної авіації країни, — скаржаться росіяни.

Ураження російського Су-57

Головне управління розвідки заявило про поразку новітнього російського літака Су-57 у суботу, 8 червня.

Це сталося вперше в історії під час атаки по летовищу в Ахтубінську. Це підтверджують супутникові знімки.

Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.

На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.

У Повітряних силах ЗСУ заявляли, що Росія раніше використовувала для ударів по Україні літаки Су-57, але росіяни намагаються їх берегти. Ці винищувачі можуть нести ракети Х-69.

Висловлювалася думка, що війська РФ розуміють, що ці винищувачі можуть бути легко уражені українською системою ППО: "Вони розуміють, що це досить дороге брязкальце і сильно бережуть".

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Авіаексперт заявив про небоєздатність російських "новітніх" Су-57
літак
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
F-16 проти Су-57. Якою буде битва за небо між Україною та РФ
F-16 проти Су-57
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна вперше уразила новітній Су-57 на території РФ
ГУР
су-57

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?