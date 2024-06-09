Росіяни підтвердили ураження Україною літака Су-57

Російські пропагандисти визнали атаку на аеродром в Ахтубінську. Саме там був 8 червня уражений літак Су-57.

У РФ визнали атаку на аеродром із Су-57

Як зазначає проросійський канал близьким до військової авіації, до аеродрому в Ахтубінську долетіли нібито три дрони. Наразі визначається, чи підлягає Су-57 відновленню.

У посту наголошується, що за весь час військового вторгнення РФ в Україну окупанти так і не змогли вирішити питання щодо будівництва ангарів для укриття авіації.

За ціну лише одного цього Су-57 укриття від БПЛА можна було побудувати всім літакам оперативно-тактичної авіації країни, — скаржаться росіяни. Поширити

Ураження російського Су-57

Головне управління розвідки заявило про поразку новітнього російського літака Су-57 у суботу, 8 червня.

Це сталося вперше в історії під час атаки по летовищу в Ахтубінську. Це підтверджують супутникові знімки.

Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.

На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.

У Повітряних силах ЗСУ заявляли, що Росія раніше використовувала для ударів по Україні літаки Су-57, але росіяни намагаються їх берегти. Ці винищувачі можуть нести ракети Х-69.