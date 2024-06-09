Росіяни підтвердили ураження Україною літака Су-57

Російські пропагандисти визнали атаку на аеродром в Ахтубінську. Саме там був 8 червня уражений літак Су-57.
Головні тези:
- Російські пропагандисти визнали ураження літака Су-57 на аеродромі в Ахтубінську від атаки дронів.
- Су-57, як найсучасніший винищувач Москви, зазнав ураження під час атаки на летовище, що підтверджено супутниковими знімками.
- Російські війська раніше використовували літаки Су-57 для ударів по Україні, але зараз намагаються їх оберігати від українських атак.
У РФ визнали атаку на аеродром із Су-57
Як зазначає проросійський канал близьким до військової авіації, до аеродрому в Ахтубінську долетіли нібито три дрони. Наразі визначається, чи підлягає Су-57 відновленню.
У посту наголошується, що за весь час військового вторгнення РФ в Україну окупанти так і не змогли вирішити питання щодо будівництва ангарів для укриття авіації.
Ураження російського Су-57
Головне управління розвідки заявило про поразку новітнього російського літака Су-57 у суботу, 8 червня.
Це сталося вперше в історії під час атаки по летовищу в Ахтубінську. Це підтверджують супутникові знімки.
Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.
На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.
У Повітряних силах ЗСУ заявляли, що Росія раніше використовувала для ударів по Україні літаки Су-57, але росіяни намагаються їх берегти. Ці винищувачі можуть нести ракети Х-69.
Висловлювалася думка, що війська РФ розуміють, що ці винищувачі можуть бути легко уражені українською системою ППО: "Вони розуміють, що це досить дороге брязкальце і сильно бережуть".
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-