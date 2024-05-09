Авіаексперт заявив про небоєздатність російських "новітніх" Су-57

Російський винищувач Су-57 не тільки не відповідає заявленим характеристикам, а є фактично небоєздатним. Тому літати на ньому може бути навіть небезпечно.

Чому російські Су-57 небоєздатні

Про це повідомив авіаексперт і провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.

За його словами, у Су-57 постійно виходять з ладу два елементи через низьку якість: Ш-121 (радіолокаційний комплекс системи управління озброєнням, що відповідає за виявлення цілей і наведення ракет); БЦВМ ІМА БК (бортовий комп'ютер, від якого залежить робота всіх систем літака).

Зазначається, що через санкції виробник базових мікропроцесорів "Ельбрус" не може отримати необхідні комплектуючі та компоненти. Саме тому виробництво Су-57 зійшло нанівець. За весь час росіяни створили лише таких 11 бортів.

Крім того, експерт пояснив, чому Су-57 не відповідає заявленим характеристикам: росіяни відносять цей винищувач до п'ятого покоління, але насправді він таким не є.

Згідно з концепцією п'ятого покоління, двигун борту має бути захищений від відповідного радіоелектронного обладнання. Максимально захищений від теплового випромінювання. Цього росіяни не зробили. У них досі всі побудовані 9 Су-57 мають двигуни так званого першого етапу. Такі ж, як стоять на четвертому плюс-плюс поколінні — на Су-35 і Су-34, — сказав Романенко. Поширити

Що відомо про використання Су-57 росіянами

У Повітряних силах ЗСУ заявляли, що Росія і раніше використовувала для ударів по Україні літаки Су-57, але росіяни намагаються їх берегти. Ці винищувачі можуть нести ракети Х-69.