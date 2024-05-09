Авиаэксперт заявил о небоеспособности российских "новейших" Су-57

Российский истребитель Су-57 не только не соответствует заявленным характеристикам, но фактически небоеспособен. Потому летать на нем может быть даже опасно.

Почему российские Су-57 небоеспособны

Об этом сообщил авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

По его словам, в Су-57 постоянно выходят из строя два элемента из-за низкого качества: Ш-121 (радиолокационный комплекс системы управления вооружением, отвечающий за обнаружение целей и наведение ракет); БЦВМ ИМА БК (бортовый компьютер, от которого зависит работа всех систем самолета).

Отмечается, что из-за санкций производитель базовых микропроцессоров "Эльбрус" не может получить необходимые комплектующие и компоненты. Именно поэтому производство Су-57 сошло на нет. За все время россияне создали только 11 бортов.

Кроме того, эксперт объяснил, почему Су-57 не отвечает заявленным характеристикам: россияне относят этот истребитель к пятому поколению, но на самом деле он таковым не является.

Согласно концепции пятого поколения, двигатель борта должен быть защищен от соответствующего радиоэлектронного оборудования. Максимально защищенный от теплового излучения. Этого россияне не сделали. В них все еще построенные 9 Су-57 имеют двигатели так называемого первого этапа. Такие же, как стоят на четвертом плюс-плюс поколении — на Су-35 и Су-34, — сказал Романенко. Поделиться

Что известно об использовании Су-57 россиянами

В воздушных силах ВСУ заявляли, что Россия по-прежнему использовала для ударов по Украине самолеты Су-57, но россияне пытаются их беречь. Эти истребители могут нести ракеты Х-69.