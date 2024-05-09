Авиаэксперт заявил о небоеспособности российских "новейших" Су-57

Российский истребитель Су-57 не только не соответствует заявленным характеристикам, но фактически небоеспособен. Потому летать на нем может быть даже опасно.
Почему российские Су-57 небоеспособны
Об этом сообщил авиаэксперт и ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.
По его словам, в Су-57 постоянно выходят из строя два элемента из-за низкого качества: Ш-121 (радиолокационный комплекс системы управления вооружением, отвечающий за обнаружение целей и наведение ракет); БЦВМ ИМА БК (бортовый компьютер, от которого зависит работа всех систем самолета).
Отмечается, что из-за санкций производитель базовых микропроцессоров "Эльбрус" не может получить необходимые комплектующие и компоненты. Именно поэтому производство Су-57 сошло на нет. За все время россияне создали только 11 бортов.
Кроме того, эксперт объяснил, почему Су-57 не отвечает заявленным характеристикам: россияне относят этот истребитель к пятому поколению, но на самом деле он таковым не является.
Что известно об использовании Су-57 россиянами
В воздушных силах ВСУ заявляли, что Россия по-прежнему использовала для ударов по Украине самолеты Су-57, но россияне пытаются их беречь. Эти истребители могут нести ракеты Х-69.
Высказывалось мнение, что войска РФ понимают, что эти истребители могут быть легко поражены украинской системой ПВО: "Они понимают, что это достаточно дорогая погремушка и сильно берегут".
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