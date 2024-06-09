Україна вперше уразила новітній Су-57 на території РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна вперше уразила новітній Су-57 на території РФ

ГУР
су-57
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8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.

Головні тези:

  • Україна вперше уразила багатоцільовий винищувач Су-57 російської армії на аеродромі в Астраханській області.
  • Су-57 є найсучаснішим винищувачем Москви, здатним до використання ракет Х-59 та Х-69 для ударів.
  • Росія використовувала Су-57 для ударів по Україні, але зберігала їх через потенційну уразливість від українських ППО.

У Росії вперше уражений новітній Су-57

Розвідка наголошує, що на знімках видно, як 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8 червня біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.

Ураження Су-57 — це перший такий випадок в історії.

Фото — gur.gov.ua

Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.

На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.

Що відомо про використання Су-57 росіянами

У Повітряних силах ЗСУ заявляли, що Росія і раніше використовувала для ударів по Україні літаки Су-57, але росіяни намагаються їх берегти. Ці винищувачі можуть нести ракети Х-69.

Висловлювалася думка, що війська РФ розуміють, що ці винищувачі можуть бути легко уражені українською системою ППО: "Вони розуміють, що це досить дороге брязкальце і сильно бережуть".

Зазначалося, що через санкції виробник базових мікропроцесорів "Ельбрус" не може отримати необхідні комплектуючі та компоненти. Саме тому виробництво Су-57 зійшло нанівець.

За весь час росіяни створили лише таких 11 бортів.

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