Україна вперше уразила новітній Су-57 на території РФ

8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.
Головні тези:
- Україна вперше уразила багатоцільовий винищувач Су-57 російської армії на аеродромі в Астраханській області.
- Су-57 є найсучаснішим винищувачем Москви, здатним до використання ракет Х-59 та Х-69 для ударів.
- Росія використовувала Су-57 для ударів по Україні, але зберігала їх через потенційну уразливість від українських ППО.
У Росії вперше уражений новітній Су-57
Розвідка наголошує, що на знімках видно, як 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8 червня біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.
Ураження Су-57 — це перший такий випадок в історії.
Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.
На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.
Що відомо про використання Су-57 росіянами
У Повітряних силах ЗСУ заявляли, що Росія і раніше використовувала для ударів по Україні літаки Су-57, але росіяни намагаються їх берегти. Ці винищувачі можуть нести ракети Х-69.
Висловлювалася думка, що війська РФ розуміють, що ці винищувачі можуть бути легко уражені українською системою ППО: "Вони розуміють, що це досить дороге брязкальце і сильно бережуть".
Зазначалося, що через санкції виробник базових мікропроцесорів "Ельбрус" не може отримати необхідні комплектуючі та компоненти. Саме тому виробництво Су-57 зійшло нанівець.
За весь час росіяни створили лише таких 11 бортів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-