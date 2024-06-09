Украина впервые поразила новейший Су-57 на территории РФ

8 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ, расположенном в 589 километрах от линии боевого столкновения, поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.
Главные тезисы
- Впервые в истории украинская армия поразила новейший истребитель Су-57 России.
- Су-57 является самым современным истребителем вооружений России, в состоянии нести мощное вооружение.
- Истребители Су-57 могут быть уязвимыми для украинской ПВО из-за особенностей их производства и технических сложностей.
- Ограничения на импорт комплектующих способствуют затяжному производству Су-57 в России.
В России впервые поражен новейший Су-57
Разведка отмечает, что на снимках видно, как 7 июня Су-57 стоит целый, а уже 8 июня возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.
Поражение Су-57 — это первый подобный случай в истории.
Су-57 — самый современный истребитель Москвы, способный использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.
На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы боевых самолетов.
Что известно об использовании Су-57 россиянами
В воздушных силах ВСУ заявляли, что Россия по-прежнему использовала для ударов по Украине самолеты Су-57, но россияне пытаются их беречь. Эти истребители могут нести ракеты Х-69.
Высказывалось мнение, что войска РФ понимают, что эти истребители могут быть легко поражены украинской системой ПВО: "Они понимают, что это достаточно дорогая погремушка и сильно берегут".
Отмечалось, что из-за санкций производитель базовых микропроцессоров "Эльбрус" не может получить необходимые комплектующие и компоненты. Именно поэтому производство Су-57 сошло на нет.
За все время россияне создали только 11 бортов.
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