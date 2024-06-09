У ГУР заінтригували новими деталями атаки на літак Су-57 у російському Ахтубінську

Представники ГУР припускають, що уражених літаків Су-57 на російському аеродромі в Ахтубінську могло бути більше.
Головні тези:
- Представник ГУР припускає, що два літаки Су-57 були уражені в результаті атаки України в Ахтубінську.
- Інформація про атаку на російські літаки Су-57 є дуже важливою для України, яка підтверджує ефективність оборонних заходів.
- Атака на найсучасніші винищувачі Москви, такі як Су-57, свідчить про успішність українських протидійних заходів та обладнання.
- Розкриття деталей події від ГУР дозволяє краще розуміти загрозу українському повітряному простору від російських літаків.
- Українські системи ППО виявляються ефективними проти найсучасніших бойових літаків, що ставить під загрозу потенційні втрати для РФ у війні з Україною.
Росія могла втратити два літаки Су-57
Є інформація, що уражених російських літаків Су-57 могло бути два.
Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
Він пояснив, що є дані, які досі продовжують уточнюватися, однак за попередньою інформацією, уражених літаків Су-57 могло бути два.
Ураження російського Су-57
Головне управління розвідки заявило про поразку новітнього російського літака Су-57 8 червня.
Це сталося вперше в історії під час атаки по летовищу в Ахтубінську. Це підтверджують супутникові знімки.
Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.
На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.
У Повітряних силах ЗСУ заявляли, що Росія раніше використовувала для ударів по Україні літаки Су-57, але росіяни намагаються їх берегти. Ці винищувачі можуть нести ракети Х-69.
Висловлювалася думка, що війська РФ розуміють, що ці винищувачі можуть бути легко уражені українською системою ППО: "Вони розуміють, що це досить дороге брязкальце і сильно бережуть".
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