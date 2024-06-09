У ГУР заінтригували новими деталями атаки на літак Су-57 у російському Ахтубінську

Представники ГУР припускають, що уражених літаків Су-57 на російському аеродромі в Ахтубінську могло бути більше.

Росія могла втратити два літаки Су-57

Є інформація, що уражених російських літаків Су-57 могло бути два.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Ми констатуємо сам факт ураження. ГУР не коментує засоби ураження, як власне і те, чия це операція. Інформація уточнюється, але це дуже добрі новини для України. Це перше бойове ураження цього "надсучасного" літака. Андрій Юсов Речник ГУР

Він пояснив, що є дані, які досі продовжують уточнюватися, однак за попередньою інформацією, уражених літаків Су-57 могло бути два.

Також є інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів. Безумовно, ці інциденти на летовищах, які ворог використовує у війні проти України, а Су-57 завдає ракетних ударів саме по цивільних об'єктах, такі інциденти, вочевидь, будуть тривати. Поширити

Ураження російського Су-57

Головне управління розвідки заявило про поразку новітнього російського літака Су-57 8 червня.

Це сталося вперше в історії під час атаки по летовищу в Ахтубінську. Це підтверджують супутникові знімки.

Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.

На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.

У Повітряних силах ЗСУ заявляли, що Росія раніше використовувала для ударів по Україні літаки Су-57, але росіяни намагаються їх берегти. Ці винищувачі можуть нести ракети Х-69.