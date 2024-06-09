У ГУР заінтригували новими деталями атаки на літак Су-57 у російському Ахтубінську
Категорія
Події
Дата публікації

У ГУР заінтригували новими деталями атаки на літак Су-57 у російському Ахтубінську

Су-57
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Представники ГУР припускають, що уражених літаків Су-57 на російському аеродромі в Ахтубінську могло бути більше.

Головні тези:

  • Представник ГУР припускає, що два літаки Су-57 були уражені в результаті атаки України в Ахтубінську.
  • Інформація про атаку на російські літаки Су-57 є дуже важливою для України, яка підтверджує ефективність оборонних заходів.
  • Атака на найсучасніші винищувачі Москви, такі як Су-57, свідчить про успішність українських протидійних заходів та обладнання.
  • Розкриття деталей події від ГУР дозволяє краще розуміти загрозу українському повітряному простору від російських літаків.
  • Українські системи ППО виявляються ефективними проти найсучасніших бойових літаків, що ставить під загрозу потенційні втрати для РФ у війні з Україною.

Росія могла втратити два літаки Су-57

Є інформація, що уражених російських літаків Су-57 могло бути два.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Ми констатуємо сам факт ураження. ГУР не коментує засоби ураження, як власне і те, чия це операція. Інформація уточнюється, але це дуже добрі новини для України. Це перше бойове ураження цього "надсучасного" літака.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Речник ГУР

Він пояснив, що є дані, які досі продовжують уточнюватися, однак за попередньою інформацією, уражених літаків Су-57 могло бути два.

Також є інформація про безповоротні втрати та поранених серед особового складу окупантів. Безумовно, ці інциденти на летовищах, які ворог використовує у війні проти України, а Су-57 завдає ракетних ударів саме по цивільних об'єктах, такі інциденти, вочевидь, будуть тривати.

Ураження російського Су-57

Головне управління розвідки заявило про поразку новітнього російського літака Су-57 8 червня.

Це сталося вперше в історії під час атаки по летовищу в Ахтубінську. Це підтверджують супутникові знімки.

Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.

На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.

У Повітряних силах ЗСУ заявляли, що Росія раніше використовувала для ударів по Україні літаки Су-57, але росіяни намагаються їх берегти. Ці винищувачі можуть нести ракети Х-69.

Висловлювалася думка, що війська РФ розуміють, що ці винищувачі можуть бути легко уражені українською системою ППО: "Вони розуміють, що це досить дороге брязкальце і сильно бережуть".

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