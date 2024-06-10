Путін доведений до сказу. У ГУР назвали причину
Категорія
Україна
Дата публікації

Путін доведений до сказу. У ГУР назвали причину

Володимир Путін
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, кремлівський диктатор Володимир Путін скаженіє після ураження українськими військовими передового винищувача окупаційної армії Су-57. 

Головні тези:

  • Українське Головне управління розвідки повідомило, що Володимир Путін скаженіє через ураження українськими військовими винищувача Су-57.
  • Ураження літаків Су-57 змусило російського президента скаженіти, підтвердивши провал захисту та відповідь українських військових.
  • Су-57 використовується окупаційною армією РФ під час ракетних атак по Україні.
  • Учора було опубліковано інформацію про ураження двох Су-57, в результаті чого ворожий потенціал був серйозно підірваний.
  • У Росії зараз є не більше десяти одиниць Су-57, що свідчить про високу значимість цього літака для путінської армії та можливі наслідки для їхнього військового потенціалу.

ЗСУ змусили Путіна скаженіти через ураження винищувача Су-57

Ми можемо констатувати сам факт ураження. Стосовно самої операції — ані підтвердити, ані спростувати. Але, так, чудові новини. Путін справді скаженіє. І реакція у Кремлі справді дуже гаряча і відчутна, тому що Су-57 вони намагалися ретельно ховати і оберігати, — пояснює Юсов.

За його словами, ворожі літаки Су-57 ніколи не перетинали повітряний простір України, адже російські окупанти боялись їхньої втрати.

Зрештою, відомо, що Росія завищувала характеристики цього літака з метою продажу і присутності на міжнародному ринку озброєнь, — додає представник ГУР.

Як вплине на потенціал армії РФ втрата Су-57

Однак Юсов зазначив, що ці літаки окупаційна армія РФ використовує під час ракетних атак по Україні.

Справді, є інформація про можливе ураження двох Су-57, і також про загиблих і поранених окупантів, які були на цей момент на летовищі, — підтвердив представник ГУР.

Юсов додав, що ураження стратегічних військових цілей на території країни-агресорки, зокрема, передових військових літаків, є цілком логічним, оскільки вони задіяні у злочинній війні проти України.

Є вже публічна інформація з ворожого інформаційного поля. Ворог сам підтверджує ураження однієї одиниці. Є оприлюднені супутникові знімки, які чітко показують ураження одного повітряного судна. Відповідно, коли буде об'єктивне підтвердження, ми будемо говорити два. Наразі є інформація про ураження двох Су-57. Стосовно об'єктивного підтвердження треба ще почекати, — зазначив Юсов.

Він уточнив, що мова йде мабуть про ураження.

Але, ми розуміємо, це складний технологічний процес, і лише діагностика пошкоджень займе у ворога чималий час, і відновлення, відповідно, так само. А якщо говорити про те, що це, за великим рахунком, штучний товар, Су-57 для путінської армії, то мінус будь-якої одиниці — це серйозний удар по спроможностям ворога, — наголосив представник ГУР.

Юсов зазначив, що в Росії є до десятки одиниць Су-57.

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