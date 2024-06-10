За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, кремлівський диктатор Володимир Путін скаженіє після ураження українськими військовими передового винищувача окупаційної армії Су-57.
Головні тези:
- Українське Головне управління розвідки повідомило, що Володимир Путін скаженіє через ураження українськими військовими винищувача Су-57.
- Ураження літаків Су-57 змусило російського президента скаженіти, підтвердивши провал захисту та відповідь українських військових.
- Су-57 використовується окупаційною армією РФ під час ракетних атак по Україні.
- Учора було опубліковано інформацію про ураження двох Су-57, в результаті чого ворожий потенціал був серйозно підірваний.
- У Росії зараз є не більше десяти одиниць Су-57, що свідчить про високу значимість цього літака для путінської армії та можливі наслідки для їхнього військового потенціалу.
ЗСУ змусили Путіна скаженіти через ураження винищувача Су-57
За його словами, ворожі літаки Су-57 ніколи не перетинали повітряний простір України, адже російські окупанти боялись їхньої втрати.
Як вплине на потенціал армії РФ втрата Су-57
Однак Юсов зазначив, що ці літаки окупаційна армія РФ використовує під час ракетних атак по Україні.
Юсов додав, що ураження стратегічних військових цілей на території країни-агресорки, зокрема, передових військових літаків, є цілком логічним, оскільки вони задіяні у злочинній війні проти України.
Він уточнив, що мова йде мабуть про ураження.
Юсов зазначив, що в Росії є до десятки одиниць Су-57.
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