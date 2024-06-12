Аналитики Atlantic Council предупреждают, что победа России в развязной преступной войне против Украины значительно укрепит страну-агрессору и ослабит западных союзников.

Чем грозит Западу победа оккупационной армии РФ в войне против Украины

Столкнувшись с такими исключительно благоприятными обстоятельствами, было бы ошибкой считать, что победивший Путин просто остановится и не пойдет дальше. Российская армия явно не смогла оправдать свою раздутую довоенную репутацию в Украине, но тем не менее было бы безрассудно недооценивать военный потенциал Москвы, - отмечают аналитики Атлантического совета. Поделиться

Они подчеркивают, что сейчас путинская Россия находится в лучшей позиции, чем западные партнеры, поскольку проводит перевооружение более быстрыми темпами.

Победа в Украине еще больше усугубит эту и без того тревожную ситуацию, разрыв в военных возможностях. Российская и украинская армии являются крупнейшими и грозными боевыми силами в Европе, - говорится в отчете по выводам Atlantic Council. Поделиться

В случае победы оккупационной армии РФ в Украине Путин получит контроль над значительными человеческими и другими ресурсами.

В то время как многие украинские солдаты, несомненно, продолжат вести партизанскую войну или попытаются перегруппироваться за границей, Россия-победитель будет стремиться быстро мобилизовать сотни тысяч украинцев на военную службу, как она уже сделала в районах Украины, находящихся под контролем Кремля, - предупреждают в Atlantic Council. Поделиться

Аналитики отмечают, что в таком случае Россия получит также доступ к большим запасам военной техники на вооружении Украины, включающим запасы артиллерийских боеприпасов, ударных БпЛА и западных танков и артсистем.

Кроме этого, Москва установит контроль над огромным украинским военно-промышленным комплексом.

Такое увеличение добычи позволит России быстро оправиться от тяжелых потерь в украинской кампании и позволит Москве преодолеть многие препятствия, созданные западными санкциями, - объясняют в Atlantic Council. Поделиться

Оккупация Украины, кроме прочего, значительно облегчит финансовое положение страны-агрессорки.

Кремль приобретет значительные неиспользованные энергетические запасы Украины, а также минеральные активы в триллионы долларов. Тем временем славная украинская житница позволит России практически сразу утвердиться как доминирующей силе на международных сельскохозяйственных рынках. Путин уже продемонстрировал готовность использовать глобальную продовольственную безопасность как оружие, блокируя украинские порты на Черном море. Контроль над украинским сельским хозяйством предоставит Кремлю новые мощные инструменты для вознаграждения союзников и наказания противников, - заключают аналитики. Поделиться

На кого может напасть Россия в случае победы над Украиной

При этом аналитики спрогнозировали следующие агрессивные шаги Кремля в случае успеха в Украине.

Кремлевский диктатор ясно дал понять, что рассматривает нынешнюю войну как имперское стремление вернуть "исторически русские земли". Кроме Украины, существует более десятка других стран, включая Финляндию, Польшу, страны Балтии, Беларусь и Молдову, которые когда-то были частью Российской империи и, следовательно, соответствуют путинскому определению "исторически России". Все они станут потенциальными целями, – убеждены в Atlantic Council. Поделиться

По мнению аналитиков, мало что указывает на то, что Путин каким-то образом запуган Западом, на самом деле все наоборот

Российский правитель оказался настолько искусным в запугивании своих врагов, что спустя почти два с половиной года после крупнейшего европейского вторжения со времен Второй мировой войны партнеры Киева по-прежнему обеспокоены предотвращением эскалации и продолжают вводить абсурдные ограничения на способность Украины защитить себя. Такое управление эскалацией рискует повлечь за собой такие же трагические последствия. Если Россия продолжит расширять войну, единственное, что западные лидеры не смогут сделать, - это заявить, что их не предупреждали, - говорится в отчете Atlantic Council. Поделиться