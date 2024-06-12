Аналитики Atlantic Council предупреждают, что победа России в развязной преступной войне против Украины значительно укрепит страну-агрессору и ослабит западных союзников.
Главные тезисы
Победа России в войне против Украины усилит страну-агрессора и ослабит западных союзников, предупреждают эксперты Atlantic Council.
Контроль над Украиной предоставит России доступ к значительным энергетическим и минеральным ресурсам, улучшит финансовое положение и усилит влияние на международных сельскохозяйственных рынках.
В случае победы России в Украине, аналитики предполагают возможное расширение агрессии на другие страны, когда-то входившие в состав Российской империи.
Единственный способ предотвратить катастрофу - обеспечить поражение РФ в украинской войне, утверждают специалисты Atlantic Council.
Путин, как победитель, может столкнуться с дальнейшими вызовами и агрессивными действиями, не ограничиваясь только Украиной, предупреждают аналитики.
Чем грозит Западу победа оккупационной армии РФ в войне против Украины
Они подчеркивают, что сейчас путинская Россия находится в лучшей позиции, чем западные партнеры, поскольку проводит перевооружение более быстрыми темпами.
В случае победы оккупационной армии РФ в Украине Путин получит контроль над значительными человеческими и другими ресурсами.
Аналитики отмечают, что в таком случае Россия получит также доступ к большим запасам военной техники на вооружении Украины, включающим запасы артиллерийских боеприпасов, ударных БпЛА и западных танков и артсистем.
Кроме этого, Москва установит контроль над огромным украинским военно-промышленным комплексом.
Оккупация Украины, кроме прочего, значительно облегчит финансовое положение страны-агрессорки.
На кого может напасть Россия в случае победы над Украиной
При этом аналитики спрогнозировали следующие агрессивные шаги Кремля в случае успеха в Украине.
По мнению аналитиков, мало что указывает на то, что Путин каким-то образом запуган Западом, на самом деле все наоборот
В Атлантическом совете уверены, что вероятная победа России в Украине подготовит почву для еще более смелых актов международной агрессии, и единственный способ избежать этого катастрофического результата – убедиться, что российское вторжение в Украину закончится поражением РФ.