Путин может потерять Крым даже без наступления ВСУ. Как это будет происходить
Категория
Украина
Дата публикации

Путин может потерять Крым даже без наступления ВСУ. Как это будет происходить

Путин
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Известный британский журналист Том Шарп убежден, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин сейчас очень близок к потере оккупированного украинского Крыма.

Главные тезисы

  • Крым "питается" двумя артериями - Керченским мостом и новой железнодорожной линией, которые находятся в зоне досягаемости американских ракет ATACMS.
  • Позиция РФ по вопросу Крыма ухудшается из-за возможной угрозы высадки десанта ВСУ.
  • Подобное развитие событий вполне реально и может привести к резкому изменению ситуации на полуострове.
  • Украина может деоккупировать Крым, не рискуя жизнью своих воинов.

Освобождение Крыма возможно без активных боевых действий

Как считает Том Шарп, вполне возможно, Вооруженные силы Украины не должны рисковать жизнью своих воинов, чтобы деоккупировать полуостров.

Журналист озвучил предположение, что нужно только заблокировать артерии для вражеских поставок, усилить давление и ждать, пока не иссякнут ракеты, боеприпасы и основные запасы российской армии.

После этого эксперт предлагает Украине наблюдать за тем, как растут счета, поскольку диктатор будет вынужден сжигать ресурсы, чтобы удержать остров, не добившись ничего, кроме пропагандистского проигрыша.

Добавьте к этому фактор неудобства, и Крым станет не просто значительно сокращенной оперативной базой, а переговорным пунктом, имеющим стратегическое значение, — подчеркнул Том Шарп.

Обозреватель обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день Крым питают две артерии — Керченский мост и новая железнодорожная линия, построенная через сухопутный мост с востока.

Что важно понимать, указанные объекты находятся в зоне досягаемости американских ракет ATACMS.

Россияне уже готовятся к высадке десанта ВСУ в Крыму

Об этом журналистам рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Как утверждает политик, оккупанты испугались того, что в настоящее время появилась серьезная угроза высадки десанта Вооруженных сил Украины.

К такому выводу они пришли после того, как проанализировали удары ВСУ по объектам ПВО армии РФ, а также по объектам логистики.

И исходя из того, что значительное большинство кораблей Черноморского флота России перебазированы в порты на территории самой России, противник решил, что для него теперь появилась большая угроза высадки десанта со стороны Вооруженных сил Украины, — объяснил глава Меджлиса.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ с помощью барж пытается защитить Крымский мост — разведка Британии
Минобороны Британии
Поврежденный Крымский мост
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ обнаружил радиорелейную станцию армии РФ в Крыму — фото
рлс
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ поразили три ракетных дивизиона российских С-400 и С-300 в Крыму
Генштаб ВСУ
С-400

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?