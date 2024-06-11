Известный британский журналист Том Шарп убежден, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин сейчас очень близок к потере оккупированного украинского Крыма.

Освобождение Крыма возможно без активных боевых действий

Как считает Том Шарп, вполне возможно, Вооруженные силы Украины не должны рисковать жизнью своих воинов, чтобы деоккупировать полуостров.

Журналист озвучил предположение, что нужно только заблокировать артерии для вражеских поставок, усилить давление и ждать, пока не иссякнут ракеты, боеприпасы и основные запасы российской армии.

После этого эксперт предлагает Украине наблюдать за тем, как растут счета, поскольку диктатор будет вынужден сжигать ресурсы, чтобы удержать остров, не добившись ничего, кроме пропагандистского проигрыша.

Добавьте к этому фактор неудобства, и Крым станет не просто значительно сокращенной оперативной базой, а переговорным пунктом, имеющим стратегическое значение, — подчеркнул Том Шарп. Поделиться

Обозреватель обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день Крым питают две артерии — Керченский мост и новая железнодорожная линия, построенная через сухопутный мост с востока.

Что важно понимать, указанные объекты находятся в зоне досягаемости американских ракет ATACMS.

Россияне уже готовятся к высадке десанта ВСУ в Крыму

Об этом журналистам рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Как утверждает политик, оккупанты испугались того, что в настоящее время появилась серьезная угроза высадки десанта Вооруженных сил Украины.

К такому выводу они пришли после того, как проанализировали удары ВСУ по объектам ПВО армии РФ, а также по объектам логистики.