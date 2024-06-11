Звільнення Криму можливе без активних бойових дій

Як вважає Том Шарп, цілком можливо, Збройним силам Українам не потрібно ризикувати життя своїх воїнів, щоб деокупувати півострів.

Журналіст озвучив припущення, що потрібно лише заблокувати артерії для ворожих постачань, посилити тиск і чекати, поки не вичерпаються ракети, боєприпаси та основні запаси російської армії.

Після цього експерт пропонує Україні спостерігати за тим, як зростають рахунки, оскільки диктатор буде змушений спалювати ресурси, щоб утримати півострів, не домігшись нічого, крім пропагандистського програшу.

Додайте до цього фактор незручності, і Крим стане не просто значно скороченою оперативною базою, а переговорним пунктом, що має стратегічне значення для всього конфлікту, — підкреслив Том Шарп. Поширити

Оглядач звертає увагу на те, що станом на сьогодні Крим живлять дві артерії — Керченський міст і нова залізнична лінія, побудована через сухопутний міст зі сходу.

Що важливо розуміти, вказані об'єкти знаходяться у зоні досяжності американських ракет ATACMS.

Росіяни уже готуються до висадки десанту ЗСУ у Криму

Про це журналістам розповів очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Як стверджує політик, окупанти злякалися того, що наразі з’явилася серйозна загроза висадки десанту Збройних сил України.

До такого висновку вони дійшли після того, як проаналізували удари ЗСУ по об’єктах ППО армії РФ, а також по об'єктах логістики.