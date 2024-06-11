Відомий британський журналіст Том Шарп переконаний, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін наразі вкрай близький до втрати окупованого українського Криму.
Головні тези:
- Крим наразі “живиться” двома артеріями - Керченським мостом і новою залізничною лінією, які знаходяться у зоні досяжності американських ракет ATACMS.
- Позиція РФ в питанні Криму погіршується через можливу загрозу висадки десанту ЗСУ.
- Подібний розвиток подій цілком реальний та може призвести до різкої зміни ситуації на півострові.
- Україні може деокупувати Крим не ризикуючи життям своїх воїнів.
Звільнення Криму можливе без активних бойових дій
Як вважає Том Шарп, цілком можливо, Збройним силам Українам не потрібно ризикувати життя своїх воїнів, щоб деокупувати півострів.
Журналіст озвучив припущення, що потрібно лише заблокувати артерії для ворожих постачань, посилити тиск і чекати, поки не вичерпаються ракети, боєприпаси та основні запаси російської армії.
Після цього експерт пропонує Україні спостерігати за тим, як зростають рахунки, оскільки диктатор буде змушений спалювати ресурси, щоб утримати півострів, не домігшись нічого, крім пропагандистського програшу.
Оглядач звертає увагу на те, що станом на сьогодні Крим живлять дві артерії — Керченський міст і нова залізнична лінія, побудована через сухопутний міст зі сходу.
Що важливо розуміти, вказані об'єкти знаходяться у зоні досяжності американських ракет ATACMS.
Росіяни уже готуються до висадки десанту ЗСУ у Криму
Про це журналістам розповів очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Як стверджує політик, окупанти злякалися того, що наразі з’явилася серйозна загроза висадки десанту Збройних сил України.
До такого висновку вони дійшли після того, як проаналізували удари ЗСУ по об’єктах ППО армії РФ, а також по об'єктах логістики.
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