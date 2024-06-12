Чому перемога Путіна в Україні закінчиться катастрофою — пояснення Atlantic Council
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Політика
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Чому перемога Путіна в Україні закінчиться катастрофою — пояснення Atlantic Council

Володимир Путін
Джерело:  The Atlantic Council

Аналітики Atlantic Council попереджають, що перемога Росії у розв'язаній злочинній війні проти України значно зміцнить країнуа-агресорку і послабить західних союзників. 

Головні тези:

  • Перемога Росії у війні проти України може призвести до зміцнення країни-агресорки та послаблення західних союзників.
  • Путін, як переможець, може мобілізувати українців на військову службу та отримати контроль над військово-промисловим комплексом України.
  • Аналітики попереджають, що успіх Росії в Україні може послужити прецедентом для подальшої агресії проти інших країн, які колись були частиною Російської імперії.
  • Контроль над Україною надасть Росії доступ до значних енергетичних та мінеральних ресурсів, полегшить фінансове становище та посилить вплив на міжнародних сільськогосподарських ринках.
  • Єдиний спосіб уникнути катастрофічних наслідків — забезпечити поразку РФ в українській війні, переконують експерти Atlantic Council.

Чим загрожує Заходу перемога окупаційної армії РФ у війні проти України

Зіткнувшись із такими винятково сприятливими обставинами, було б помилкою вважати, що Путін, який переміг, просто зупиниться і не піде далі. Російська армія явно не змогла виправдати свою роздуту довоєнну репутацію в Україні, але тим не менш було б нерозважливо недооцінювати військовий потенціал Москви, — наголошують аналітики Атлантичної ради.

Вони підкреслюють, що наразі путінська Росія перебуває у кращій позиції ніж західні партнери, оскільки проводить переозброєння значно швидшими темпами.

Перемога в Україні ще більше посилить цю і без того тривожну ситуацію, розрив у військових можливостях. Російська та українська армії наразі є найбільшими і найбільш грізними бойовими силами в Європі, — йдеться у звіті за висновками Atlantic Council.

Зазначається, що у разі перемоги окупаційної армії РФ в Україні Путін отримає контроль над значними людськими та іншими ресурсами.

Тоді як багато українських солдатів, безсумнівно, продовжать вести партизанську війну або спробують перегрупуватися за кордоном, Росія-переможець буде прагнути швидко мобілізувати сотні тисяч українців на військову службу, як вона вже зробила в районах України, що перебувають під контролем Кремля, — попереджають в Atlantic Council.

Аналітики зазначають, що у такому разі Росія отримає також доступ до великих запасів військової техніки на озброєнні України, що включає в себе запаси артилерійських боєприпасів, ударних БпЛА та західних танків і артсистем.

Окрім цього Москва встановить контроль над величезним українським військово-промисловим комплексом.

Таке збільшення видобутку дасть змогу Росії швидко оговтатися від важких втрат в українській кампанії та дасть змогу Москві подолати багато перешкод, створених західними санкціями, — пояснюють в Atlantic Council.

Окупація України окрім іншого значно полегшить фінансове становище країни-агресорки.

Кремль придбає значні невикористані енергетичні запаси України, а також мінеральні активи на трильйони доларів. Тим часом славнозвісна українська житниця дасть змогу Росії практично відразу утвердитися як домінуючій силі на міжнародних сільськогосподарських ринках. Путін уже продемонстрував свою готовність використовувати глобальну продовольчу безпеку як зброю, блокуючи українські порти на Чорному морі. Контроль над українським сільським господарством надасть Кремлю нові потужні інструменти для винагороди союзників і покарання супротивників, — роблять висновок аналітики.

На кого може напасти Росія у разі перемоги над Україною

При цьому аналітики спрогнозували наступні агресивні кроки Кремля у разі успіху в Україні.

Кремлівський диктатор ясно дав зрозуміти, що розглядає нинішню війну як імперське прагнення повернути "історично російські землі". Крім України, існує понад десяток інших країн, включно з Фінляндією, Польщею, країнами Балтії, Білоруссю і Молдовою, які колись були частиною Російської імперії і, отже, відповідають путінському визначенню "історично Росії". Усі вони стануть потенційними цілями, — переконані в Atlantic Council.

На думку аналітиків, мало що вказує на те, що Путін якимось чином заляканий Заходом, насправді все навпаки

Російський правитель виявився настільки майстерним у залякуванні своїх ворогів, що за майже два з половиною роки після найбільшого європейського вторгнення з часів Другої світової війни партнери Києва, як і раніше, занепокоєні запобіганням ескалації і продовжують вводити абсурдні обмеження на здатність України захистити себе. Таке управління ескалацією ризикує спричинити такі ж трагічні наслідки. Якщо Росія продовжить розширювати війну, єдине, чого західні лідери не зможуть зробити, — це заявити, що їх не попереджали, — йдеться у звіті Atlantic Council.

В Атлантичній раді впевнені, що ймовірна перемога Росії в Україні підготує ґрунт для ще більш сміливих актів міжнародної агресії, і єдиний спосіб уникнути цього катастрофічного результату — переконатися, що російське вторгнення в Україну закінчиться поразкою РФ.

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