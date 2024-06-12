Аналітики Atlantic Council попереджають, що перемога Росії у розв'язаній злочинній війні проти України значно зміцнить країнуа-агресорку і послабить західних союзників.
Головні тези:
Перемога Росії у війні проти України може призвести до зміцнення країни-агресорки та послаблення західних союзників.
Путін, як переможець, може мобілізувати українців на військову службу та отримати контроль над військово-промисловим комплексом України.
Аналітики попереджають, що успіх Росії в Україні може послужити прецедентом для подальшої агресії проти інших країн, які колись були частиною Російської імперії.
Контроль над Україною надасть Росії доступ до значних енергетичних та мінеральних ресурсів, полегшить фінансове становище та посилить вплив на міжнародних сільськогосподарських ринках.
Єдиний спосіб уникнути катастрофічних наслідків — забезпечити поразку РФ в українській війні, переконують експерти Atlantic Council.
Чим загрожує Заходу перемога окупаційної армії РФ у війні проти України
Вони підкреслюють, що наразі путінська Росія перебуває у кращій позиції ніж західні партнери, оскільки проводить переозброєння значно швидшими темпами.
Зазначається, що у разі перемоги окупаційної армії РФ в Україні Путін отримає контроль над значними людськими та іншими ресурсами.
Аналітики зазначають, що у такому разі Росія отримає також доступ до великих запасів військової техніки на озброєнні України, що включає в себе запаси артилерійських боєприпасів, ударних БпЛА та західних танків і артсистем.
Окрім цього Москва встановить контроль над величезним українським військово-промисловим комплексом.
Окупація України окрім іншого значно полегшить фінансове становище країни-агресорки.
На кого може напасти Росія у разі перемоги над Україною
При цьому аналітики спрогнозували наступні агресивні кроки Кремля у разі успіху в Україні.
На думку аналітиків, мало що вказує на те, що Путін якимось чином заляканий Заходом, насправді все навпаки
В Атлантичній раді впевнені, що ймовірна перемога Росії в Україні підготує ґрунт для ще більш сміливих актів міжнародної агресії, і єдиний спосіб уникнути цього катастрофічного результату — переконатися, що російське вторгнення в Україну закінчиться поразкою РФ.