Аналітики Atlantic Council попереджають, що перемога Росії у розв'язаній злочинній війні проти України значно зміцнить країнуа-агресорку і послабить західних союзників.

Чим загрожує Заходу перемога окупаційної армії РФ у війні проти України

Зіткнувшись із такими винятково сприятливими обставинами, було б помилкою вважати, що Путін, який переміг, просто зупиниться і не піде далі. Російська армія явно не змогла виправдати свою роздуту довоєнну репутацію в Україні, але тим не менш було б нерозважливо недооцінювати військовий потенціал Москви, — наголошують аналітики Атлантичної ради. Поширити

Вони підкреслюють, що наразі путінська Росія перебуває у кращій позиції ніж західні партнери, оскільки проводить переозброєння значно швидшими темпами.

Перемога в Україні ще більше посилить цю і без того тривожну ситуацію, розрив у військових можливостях. Російська та українська армії наразі є найбільшими і найбільш грізними бойовими силами в Європі, — йдеться у звіті за висновками Atlantic Council. Поширити

Зазначається, що у разі перемоги окупаційної армії РФ в Україні Путін отримає контроль над значними людськими та іншими ресурсами.

Тоді як багато українських солдатів, безсумнівно, продовжать вести партизанську війну або спробують перегрупуватися за кордоном, Росія-переможець буде прагнути швидко мобілізувати сотні тисяч українців на військову службу, як вона вже зробила в районах України, що перебувають під контролем Кремля, — попереджають в Atlantic Council. Поширити

Аналітики зазначають, що у такому разі Росія отримає також доступ до великих запасів військової техніки на озброєнні України, що включає в себе запаси артилерійських боєприпасів, ударних БпЛА та західних танків і артсистем.

Окрім цього Москва встановить контроль над величезним українським військово-промисловим комплексом.

Таке збільшення видобутку дасть змогу Росії швидко оговтатися від важких втрат в українській кампанії та дасть змогу Москві подолати багато перешкод, створених західними санкціями, — пояснюють в Atlantic Council. Поширити

Окупація України окрім іншого значно полегшить фінансове становище країни-агресорки.

Кремль придбає значні невикористані енергетичні запаси України, а також мінеральні активи на трильйони доларів. Тим часом славнозвісна українська житниця дасть змогу Росії практично відразу утвердитися як домінуючій силі на міжнародних сільськогосподарських ринках. Путін уже продемонстрував свою готовність використовувати глобальну продовольчу безпеку як зброю, блокуючи українські порти на Чорному морі. Контроль над українським сільським господарством надасть Кремлю нові потужні інструменти для винагороди союзників і покарання супротивників, — роблять висновок аналітики. Поширити

На кого може напасти Росія у разі перемоги над Україною

При цьому аналітики спрогнозували наступні агресивні кроки Кремля у разі успіху в Україні.

Кремлівський диктатор ясно дав зрозуміти, що розглядає нинішню війну як імперське прагнення повернути "історично російські землі". Крім України, існує понад десяток інших країн, включно з Фінляндією, Польщею, країнами Балтії, Білоруссю і Молдовою, які колись були частиною Російської імперії і, отже, відповідають путінському визначенню "історично Росії". Усі вони стануть потенційними цілями, — переконані в Atlantic Council. Поширити

На думку аналітиків, мало що вказує на те, що Путін якимось чином заляканий Заходом, насправді все навпаки

Російський правитель виявився настільки майстерним у залякуванні своїх ворогів, що за майже два з половиною роки після найбільшого європейського вторгнення з часів Другої світової війни партнери Києва, як і раніше, занепокоєні запобіганням ескалації і продовжують вводити абсурдні обмеження на здатність України захистити себе. Таке управління ескалацією ризикує спричинити такі ж трагічні наслідки. Якщо Росія продовжить розширювати війну, єдине, чого західні лідери не зможуть зробити, — це заявити, що їх не попереджали, — йдеться у звіті Atlantic Council. Поширити